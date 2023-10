Lanzaron un video en redes por la liberación de los argentinos secuestrados en la Franja de Gaza

Iair y Eitan son hijos del periodista y educador argentino-israelí Itzik Horn, quien vive hace más de 20 años en Israel . El periodista contó que los jóvenes desaparecieron el 7 de octubre cuando estaban en el kibutz Nir Oz, que fue atacado por el grupo fundamentalista Hamás. "Es una situación terrible no saber qué pasó con tus hijos, si están vivos, si están muertos, si están prisioneros. Es muy desesperante" , afirmó desde un refugio de la ciudad de Ashkelon, situada a unos 50 kilómetros de Tel Aviv y a 13 de Gaza .

Horn explicó que "por deducción" entiende que sus hijos son prisioneros de Hamas porque "no están en los hospitales, no encontraron los cuerpos y no están escondidos". A su vez, apuntó que, hasta el momento, "ninguna organización gubernamental tomó contacto" con ellos para informarles el paradero de Iair, de 45 años, y Eitan, de 34.

En la búsqueda incesante que lleva desde el sábado, Horn también revisó todos los videos que llegan a sus manos para tratar de identificar a sus hijos entre los muertos o secuestrados. "En muchos lugares la gente se enteró que sus familiares fueron secuestrados por los propios videos que subieron los terroristas palestinos. Nosotros, lamentablemente, no hemos podido reconocerlos", señaló.

Más de 1.000 argentinos pidieron ser evacuados

Hasta el momento "todavía hay 15 argentinos" que no han sido localizados tras los ataques llevados a cabo por Hamas, según reconoció esta mañana el canciller Santiago Cafiero. A su vez, también confirmó que los múltiples ataques de Hamas ocasionaron la muerte de siete argentinos, entre otros cientos de víctimas.

Embed Además, desde la @CancilleriaARG estamos trabajando en conjunto con la AMIA y el resto de la comunidad para facilitar el proceso de evacuación a través de iniciativas privadas.



La cooperación de toda la comunidad es esencial en tiempos de violencia e incertidumbre. — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) October 11, 2023

El canciller informó que son 1.304 los argentinos y argentinas que solicitaron, hasta el momento, ser evacuados de Israel y agregó que trabajan en cooperación con la AMIA para que un vuelo privado se sume al operativo de repatriación, que comenzará mañana./Télam