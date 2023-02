La situación de los trabajadores de la Feria Persa que se convirtieron en vendedores ambulantes

“Estamos acá desde hace una semana, no es lo mismo que el persa pero estamos tratando de ponerle todo porque encima fue antes del inicio de clases y se hace difícil. Supuestamente nos dicen que el lunes estará habilitado un sector de la El Gigante pero no hay novedades porque la municipalidad todavía no va”, describió una de las feriantes ubicada sobre calle Mitre.