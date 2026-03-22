La Reserva Natural Villavicencio refuerza su estrategia para la conservación del agua

Cada 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua , una fecha que invita a reflexionar sobre la protección de un recurso esencial para la vida . En una provincia como Mendoza, donde el agua es un recurso escaso y estratégico, la conservación de los ecosistemas naturales cumple un rol central para garantizar su disponibilidad y calidad a futuro .

En este contexto, la Reserva Natural Villavicencio pone en valor el papel que cumplen los humedales en la regulación del equilibrio hídrico y la preservación de la biodiversidad . Ubicada en la precordillera mendocina, la Reserva protege más de 60.000 hectáreas de ambiente nativo donde el agua no solo nace, sino que también se conserva, se filtra y se regula de manera natural .

Frente a este escenario, la Reserva avanza en distintas líneas de gestión orientadas a fortalecer su conservación . Entre ellas, el nuevo Plan de Gestión 2026–2031 establece lineamientos para profundizar el monitoreo del sistema hídrico y reforzar la protección de estos ambientes .

Actualmente, el área protegida cuenta con más de 45 humedales identificados , ecosistemas que funcionan como reservorios de agua dulce , favorecen la recarga de acuíferos y sostienen el equilibrio ambiental del territorio . Al mismo tiempo, se trata de ambientes frágiles, expuestos a amenazas como la presencia de ganado doméstico, especies exóticas invasoras como la rosa mosqueta, la circulación de vehículos fuera de camino y los efectos del cambio climático.

“Este plan no es solo un documento técnico; es parte de nuestro compromiso para que las próximas generaciones de mendocinos sigan contando con este recurso tan vital”, señaló Silvina Giudici, responsable de la Reserva Natural Villavicencio.

Reserva Natural Villavicencio, conservación agua 03 Foto: Prensa Reserva Natural Villavicencio

En paralelo, continúa el desarrollo del inventario de humedales, una iniciativa que permite identificarlos, caracterizarlos y monitorear su estado de conservación. Este trabajo se lleva adelante junto a investigadores del CONICET y especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo.

El valor ambiental de la RNV también cuenta con reconocimiento internacional: en 2017 fue incorporada como sitio de importancia internacional para la conservación de humedales bajo la Convención Ramsar, una distinción que refuerza la relevancia global de estos ecosistemas y la necesidad de sostener su monitoreo, protección y restauración en el tiempo.

Reserva Natural Villavicencio, conservación agua 06 Foto: Prensa Reserva Natural Villavicencio

Acerca de CCU Argentina

CCU Argentina (www.ccu.com.ar) es una compañía multi categoría de bebidas. En Argentina, la segunda más grande del mercado cervecero, líder en el mercado de sidras y un actor relevante en licores, destilados y vinos. Su portfolio de marcas incluye las cervezas Schneider, Heineken, Miller, Imperial, Amstel, Sol, Blue Moon, Grolsch, Warsteiner, Isenbeck, Santa Fe, Salta, Córdoba, Norte, Palermo, Bieckert, Blue Moon,Salta Cautiva, Kunstmann; las sidras Real, La Victoria, y 1888; los vinos La Celia, Graffigna, Colón; y los piscos Mistral, Control C.

Inspirada en crear experiencias para compartir juntos un mejor vivir, en todas las ocasiones de consumo, con marcas de alta calidad, CCU Argentina emplea a más de 1.900 personas sólo de manera directa; posee cinco plantas industriales; seis centros de distribución propios y trabaja con una red de más de 170 distribuidores.

En 2022 selló una alianza estratégica con Danone, para crear Aguas de Origen (ADO), con el objetivo de unir esfuerzos entre dos empresas pioneras de la industria de las bebidas a nivel nacional y consolidar el liderazgo en la elaboración de aguas puras y saborizadas. Con el propósito de brindar hidratación saludable a la mayor cantidad de personas cuidando el planeta, ADO elabora y comercializa las principales marcas de aguas puras y saborizadas del mercado argentino: Villavicencio, Villa del Sur, Levité, Ser y Brío. Cuenta con dos plantas, una en Chascomús y otra en Las Heras, Mendoza.