La mediación en la justicia de Mendoza como herramienta de paz

El Cuerpo de Mediadores del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza se ha consolidado como una herramienta clave dentro del sistema judicial y su labor apunta a fortalecer el acceso a la justicia , promover el diálogo y reducir la litigiosidad en los tribunales, ofreciendo un espacio donde las partes pueden resolver sus conflictos de manera voluntaria y confidencial, incluso, con mejores resultados que ante un juez.

Las mediaciones en la justicia mendocina se realizan tanto en familia como en los fueros penal, civil y también laboral.

Que fue mamá luego de los ataques del chacal

Que fue mamá luego de los ataques del chacal Conmoción en Malargüe: un hombre fue detenido por abusar de su hermana con discapacidad

Fallo histórico La Justicia ordenó al PAMI restituir la cobertura al 100% en medicamentos en todo el país

En penal, civil y laboral es a través de una instancia judicial , es decir que tiene que existir algún expediente . En cuanto a familia es prejudicial, como una instancia previa, obligatoria, por la cual hay que pasar antes de iniciar una demanda.

Haciendo hincapié en lo que respecta a familia, los casos se analizan bajo el Código Procesal de Familia, y la mayoría de los casos están vinculados a la responsabilidad parental (alimentos, régimen de comunicación y cuidado personal, entre otros).

Renzo Bloise, Coordinador de mediadores en el Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, explicó a este diario que el objetivo es buscar “que las partes estén más relajadas como para alcanzar una solución”.

“Se busca que la solución salga de las mismas partes. Esto es esencial. Se tiene que entender que siempre va a ser mejor una solución que salga de ellos, que de un tercero como puede ser un juez”, resumió Bloise.

Luego agregó: “En una sentencia judicial impuesta, normalmente tiene un ganador y un perdedor, y acá lo que se busca es que las dos partes ganen. En negociación esto se llama el ‘win-win’, digamos, que las dos partes ganen con la solución que proponen”

Cómo se accede a una mediación en la justicia

La mediación en la justicia se caracteriza por ser confidencial. Todo lo que se habla en la audiencia es secreto, por lo se intenta que las partes puedan expresarse libremente. Se trata de uno de los tantos servicios de acceso a la justicia.

Actualmente, cualquier ciudadano que esté atravesando alguna de las situaciones mencionadas, puede acceder a una mediación. Para ello, debe llenar un formulario que está en la página del Poder Judicial de Mendoza o bien, llamando al 160. Claro está, tiene que ser por una situación sucedida en la provincia.

El servicio está disponible en todo el territorio provincial. El cuerpo de mediadores tiene salas repartidas por todas las localidades de la provincia.

Las oficinas principales funcionan en calle Belgrano y Virgen del Carmen de Cuyo, en Ciudad, donde se hacen mediaciones de Capital, Las Heras y Guaymallén.

Además, hay salas en Luján de Cuyo, Maipú, Godoy Cruz, San Rafael, zona este, Tunuyán, San Carlos y Tupungato, entre otros.

Cuántos mediadores tiene la Provincia de Mendoza

Según explicó Bloise, actualmente, en la primera circunscripción judicial (Gran Mendoza), hay 16 mediadores de familia, en la segunda circunscripción hay 8, en la tercera circunscripción hay 5 y en la cuarta circunscripción hay 4.

Algunos de estos no solo hacen familia, sino que también se encargan de casos civiles y penal.

“Con la pandemia esto creció muchísimo. Ahora hacemos muchísimas mediaciones virtuales. Esto permite que la gente que no puede estar en forma presencial, pueda estar conectada desde su teléfono y que la mediación no fracase”, agregó el funcionario.

En ese sentido, resaltó que “lo más importante es destacar que la solución al conflicto salga de las propias partes”.