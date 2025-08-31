El acceso a la justicia y la organización del Poder Judicial en Mendoza

La Justicia en Mendoza, organizada en distintos fueros, asegura el acceso ciudadano y protege derechos

El acceso a la Justicia es un derecho fundamental en toda sociedad democrática. Sin embargo, muchas personas desconocen cómo funciona realmente el sistema judicial . En la República Argentina , la administración de justicia se organiza en dos niveles: el Poder Judicial de la Nación y el de cada una de las provincias .

En Mendoza , el Poder Judicial está conformado por la Suprema Corte , Cámaras de Apelaciones , Juzgados de Primera Instancia y demás tribunales y organismos creados por ley.

Según el artículo 148 de la Constitución Provincial de Mendoza, los tribunales y jueces deben resolver siempre según la ley , y en el ejercicio de sus funciones procederán aplicando la Constitución , las leyes y tratados nacionales como ley suprema en todos los casos. Incluyendo la Constitución de la Provincia como ley suprema respecto de las leyes que haya sancionado o sancionare la Legislatura.

Los jueces y tribunales trabajan de manera objetiva y sin influencias externas, con el objetivo de asegurar la equidad en sus decisiones. Para atender los distintos tipos de conflictos, el Poder Judicial se organiza en fueros especializados : civil, penal, laboral, comercial, administrativo , entre otros. Esta división facilita el acceso de la ciudadanía a una justicia más ágil y eficiente.

Los fueros también se estructuran por materia y por territorio. Por ejemplo, el fuero penal se encarga de investigar y sancionar delitos, mientras que el fuero federal interviene en causas que involucran intereses nacionales o exceden los límites de una provincia. Cada caso se asigna al tribunal competente según lo establece la ley, lo que asegura especialización y una correcta distribución del trabajo judicial.

Principales fueros en Mendoza

Fuero Civil : aborda conflictos entre particulares, como contratos, propiedad, daños y perjuicios, entre otros.

Fuero Concursal : atiende casos de insolvencia y concursos preventivos de empresas, pymes, asociaciones o individuos.

Fuero Contravencional y de Paz: resuelve faltas menores que afectan la convivencia social, como alcoholemia o acoso callejero, y acerca la justicia a zonas rurales o urbanas alejadas.

Fuero de Familia : se ocupa de temas sensibles como divorcios, alimentos, filiación, cuidado de menores y protección de personas en situación de vulnerabilidad.

Fuero Laboral : protege los derechos de los trabajadores frente a conflictos con sus empleadores, garantizando condiciones justas.

Fuero Penal Colegiado : juzga delitos graves cuya pena mínima supera los seis años de prisión .

Fuero Penal Juvenil : especializado en causas penales que involucran a jóvenes de entre 16 y 18 años , con enfoque en la responsabilidad penal juvenil .

Fuero Tributario: interviene en ejecuciones fiscales y deudas relacionadas con impuestos provinciales o municipales, así como multas y otras obligaciones.

La mirada de especialistas

Para comprender mejor la relación entre ciudadanía y Poder Judicial, distintos referentes aportan su visión.

El exministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Pérez Hualde advierte que el conocimiento ciudadano sobre el funcionamiento de la justicia sigue siendo limitado:

"En general no es de fácil acceso el conocimiento del funcionamiento de cualquiera de los poderes del Estado. Todos tienen sus sistemas de ingreso de trámites y de acceso a la información. En cuanto al Poder Judicial, en el acceso al edificio existe una oficina de orientación al público. El público en general tiene un acceso limitado y debe ser asistido por esas oficinas de orientación que el mismo Poder Judicial cuenta”.

Sobre la importancia de los fueros especializados, agrega: “La complejidad de la vida moderna ha provocado la necesidad de la especialización de jueces y abogados en los distintos terrenos en que se desenvuelve la actividad judicial. En el mundo del derecho de familia, del comercio moderno, de los nuevos delitos, etc., se hace necesario contar con jueces y abogados que conozcan con mayor solvencia esos terrenos”.

Por su parte, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Mario Adaro, reconoce un fuerte desconocimiento social sobre la justicia y la necesidad de abrirla a la comunidad:

“En general, los ciudadanos mendocinos no conocen en profundidad cómo funciona el Poder Judicial. La percepción de la justicia suele estar basada en experiencias personales, en la cobertura mediática de casos de alto perfil o en mitos y prejuicios. El 90% de la gente tiene una imagen entre mala y pésima de la justicia”.

La llegada del juicio por jurados es el acto más claro de apertura de la justicia a la sociedad

En cuanto al futuro, remarca el proceso de modernización en marcha: “Estamos impulsando una revolución tecnológica y cultural en la justicia de Mendoza y de América Latina. La llegada del juicio por jurados es el acto más claro de apertura de la justicia a la sociedad, permitiendo que la comunidad participe directamente en la toma de decisiones. Nuestro trabajo está centrado en eliminar las barreras de acceso y en construir un sistema judicial en el que todos puedan confiar y participar”.

El sistema judicial mendocino, al igual que el nacional, se organiza en fueros especializados para garantizar una justicia más cercana, eficiente y adecuada a cada tipo de conflicto. Comprender cómo funciona y a qué fuero corresponde cada situación no solo facilita el acceso de los ciudadanos a la justicia, sino que también fortalece la confianza en las instituciones y promueve una sociedad más justa e inclusiva.