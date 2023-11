La increíble historia de la bombera que combatió los incendios de Mendoza

"Empecé en abril del 2018, cuando tenía 16 años. En ese momento no podía ser bombera porque era menor de edad pero estuve un año como cadete, formándome en el ámbito bomberil y al otro año hice la academia para ser bombera. Me enamoré", dijo Miranda a Sitio Andino. "Empecé en abril del 2018, cuando tenía 16 años. En ese momento no podía ser bombera porque era menor de edad pero estuve un año como cadete, formándome en el ámbito bomberil y al otro año hice la academia para ser bombera. Me enamoré", dijo Miranda a Sitio Andino.