La foto picante que una chica le dedicó a su ex novio.

Las redes sociales tienen usos infinitos como usuarios hay en las plataformas: desde chistes, a situaciones de la vida cotidiana, información de actualidad, memes y anécdotas inundan la web a golpe de “me gusta”, comentarios y re publicaciones. En este caso, una joven las utilizó para una pequeña “venganza” contra quien sería su ex novio : la joven realizó un post en su cuenta de Twitter aludiendo al chico de una forma muy particular.

https://twitter.com/alegnaortiz_/status/1574489858306777088 Todo me recuerda a él pic.twitter.com/IyfIg5lLTi — Alegna (@alegnaortiz_) September 26, 2022

Enseguida el post estalló con más de 112.000 "me gusta" y cerca de 1.700 comentarios de usuarios haciendo chistes en la misma línea y compartiendo memes alusivos: “Eso es un tamaño grande y me atrevería a decir descomunal”; “A mí me parece tamaño estándar, diría que hasta grande”; “Eso es tamaño promedio grande, no?”; “Noo, me recuerda a algo”, comentaron algunos de los usuarios.