La DGE tomó una decisión clave sobre las materias previas que pueden tener los estudiantes de secundaria

La Dirección General de Escuelas decidió dar marcha atrás con una medida adoptada durante la pandemia y limitar la cantidad de materias previas.

Foto: Cristian Lozano
 Por Cecilia Zabala

La Dirección General de Escuelas (DGE) dejó de lado una decisión que fue adoptada durante la pandemia, que tiene que ver con la cantidad de materias previas con las que los estudiantes de secundarios pueden pasar de año. En qué consisten los cambios.

La medida se adopta debido a que se trata de la última promoción de estudiantes que cursaron la secundaria en medio de esta crisis sanitaria producto del Covid-19.

Así, a través de la Resolución Nº 4891, publicada este viernes en el Boletín Oficial, da marcha atrás con la decisión adoptada durante el confinamiento -etapa en la que cambió sustancialmente la educación-, que les permitió a los estudiantes de secundaria tener hasta 5 materias previas.

Qué decidió la Dirección General de Escuelas

En concreto, se derogaron los cambios implementados en la provincia de Mendoza y así se vuelve a establecer un máximo de dos materias previas con los que los chicos podrán pasar de año. En el caso de tener más materias, el chico o chica permanecerá en el mismo año.

Secundaria.jpg
Se vuelve a establecer un m&aacute;ximo de dos materias previas con los que los chicos podr&aacute;n pasar de a&ntilde;o.

Se vuelve a establecer un máximo de dos materias previas con los que los chicos podrán pasar de año.

En la norma publicada este 29 de agosto, señala que la 2580 de 2023 fue dictada "en el marco de determinadas condiciones organizativas, pedagógicas y administrativas propias del contexto post-pandémico, con el objetivo de brindar respuestas inmediatas a situaciones particulares del sistema educativo provincial".

Por eso, la derogación tiene en cuenta que "el sistema educativo provincial requiere actualizar sus lineamientos conforme a las prioridades actuales de gestión educativa, orientadas a la mejora continua, la equidad, la inclusión y la calidad".

"Es prioridad de la Dirección General de Escuelas mejorar la calidad de los aprendizajes de todos los estudiantes de los niveles obligatorios del sistema educativo provincial implementando estrategias que integren en su justa medida experiencias significativas de aprendizaje y acompañamiento", agrega.

Efectos colaterales de la acumulación de previas

Si bien esta medida apuntó a que muchos chicos -afectados por el delicado contexto de la pandemia- no permanecieran en el mismo año, produjo que durante los siguientes años con la acumulación de previas, terminaran no pasando de año pero conociendo esta situación iniciado el ciclo lectivo.

Esto derivó en que muchos quedaran sin banco en sus escuelas y debieran cambiarse de colegio una vez comenzadas las clases.

