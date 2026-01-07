Juan, el niño de Tupungato que decidió regalar sus juguetes en Reyes Magos

Entre el 5 y el 6 de enero , la festividad de Reyes Magos suele ser una ocasión especial para niños y niñas que esperan recibir un juguete o un regalo de Melchor, Gaspar y Baltasar . Sin embargo, más allá de los pedidos y las expectativas, en Tupungato se produjo un gesto solidario que conmovió a todo el departamento.

La historia tiene como protagonista a Juan Elías, un pequeño vecino de la zona que, en lugar de hacer un pedido personal por el Día de Reyes , decidió pensar en los demás y regalar los juguetes que ya no utilizaba .

La iniciativa solidaria nació el 5 de enero , cuando Juan se dispuso a escribir la tradicional carta a los Reyes Magos y mantuvo una charla reflexiva con su madre , Jorgelina Berdugo . “Cuando se levantó me dijo: ‘ Mamá, voy a hacer la cartita, voy a pedir unos arcos de fútbol y un aro de básquet ’. Entonces le expliqué que a veces los Reyes no pueden traer todo y que incluso hay niños que no reciben regalos porque a sus familias no les alcanza ”, relató Jorgelina a Noticiero Andino .

A partir de ese diálogo, su madre lo invitó a pensar una alternativa solidaria . “Lo primero que se le ocurrió fue decirme: ‘No, mamá, entonces no voy a hacer cartita, no voy a pedir nada para que alcance para todos’ . Ahí le propuse sacar los juguetes que teníamos en la habitación y ponerlos en la vereda ”, contó.

Luego de ayudarlo a preparar un cartel decorado que decía “Juan regala juguetes usados”, tal como él lo pidió, Jorgelina explicó el sentido del gesto: “Le dije que cuando uno da de corazón, Dios lo multiplica o lo devuelve, pero siempre tiene que ser desde el corazón ”.

La acción de Juan no solo permitió que otros niños accedieran a un juguete, sino que también motivó a más familias a sumarse. “Una abuela se acercó y me dijo que tenía un nietito de tres años y que este año no podía comprarle un regalo. Eso me tocó mucho, porque pienso en los chicos que no pudieron recibir juguetes. Lo que yo quiero es que él entienda lo importante que es ayudar al otro y que le nazca desde el corazón ”, concluyó Jorgelina.

Mirá la entrevista completa: