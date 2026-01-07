7 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Solidaridad

Juan, el niño de Tupungato que decidió regalar sus juguetes en Reyes Magos

Lejos de pedir un regalo para sí mismo, Juan Elías decidió realizar un gesto conmovedor al donar los juguetes que ya no usa a niños que más lo necesitan.

Juan, el niño de Tupungato que decidió regalar sus juguetes en Reyes Magos

Juan, el niño de Tupungato que decidió regalar sus juguetes en Reyes Magos

Por Sitio Andino Sociedad

Entre el 5 y el 6 de enero, la festividad de Reyes Magos suele ser una ocasión especial para niños y niñas que esperan recibir un juguete o un regalo de Melchor, Gaspar y Baltasar. Sin embargo, más allá de los pedidos y las expectativas, en Tupungato se produjo un gesto solidario que conmovió a todo el departamento.

La historia tiene como protagonista a Juan Elías, un pequeño vecino de la zona que, en lugar de hacer un pedido personal por el Día de Reyes, decidió pensar en los demás y regalar los juguetes que ya no utilizaba.

Lee además
Reyes Magos en crisis: el efecto Chile y el avance de las ferias golpean al comercio de Mendoza. Imagen creada con IA
Consumo

Reyes Magos en crisis: el "efecto Chile" y el avance de las ferias golpean al comercio de Mendoza
En la previa de la llegada de los Reyes Magos, vuelve la Feria del Juguete a Guaymallén.
Un clásico

Reyes Magos: la feria del juguete regresa a Guaymallén con más de 150 puestos habilitados

Tupungato conmovido por la acción de Juan: la historia detrás de su gesto

La iniciativa solidaria nació el 5 de enero, cuando Juan se dispuso a escribir la tradicional carta a los Reyes Magos y mantuvo una charla reflexiva con su madre, Jorgelina Berdugo. “Cuando se levantó me dijo: ‘Mamá, voy a hacer la cartita, voy a pedir unos arcos de fútbol y un aro de básquet’. Entonces le expliqué que a veces los Reyes no pueden traer todo y que incluso hay niños que no reciben regalos porque a sus familias no les alcanza ”, relató Jorgelina a Noticiero Andino.

A partir de ese diálogo, su madre lo invitó a pensar una alternativa solidaria. “Lo primero que se le ocurrió fue decirme: ‘No, mamá, entonces no voy a hacer cartita, no voy a pedir nada para que alcance para todos’. Ahí le propuse sacar los juguetes que teníamos en la habitación y ponerlos en la vereda ”, contó.

Luego de ayudarlo a preparar un cartel decorado que decía “Juan regala juguetes usados”, tal como él lo pidió, Jorgelina explicó el sentido del gesto: “Le dije que cuando uno da de corazón, Dios lo multiplica o lo devuelve, pero siempre tiene que ser desde el corazón ”.

La acción de Juan no solo permitió que otros niños accedieran a un juguete, sino que también motivó a más familias a sumarse. “Una abuela se acercó y me dijo que tenía un nietito de tres años y que este año no podía comprarle un regalo. Eso me tocó mucho, porque pienso en los chicos que no pudieron recibir juguetes. Lo que yo quiero es que él entienda lo importante que es ayudar al otro y que le nazca desde el corazón ”, concluyó Jorgelina.

Mirá la entrevista completa:

Embed - Juan, el niño tupungatino que decidió regalar los juguetes que no usa
Temas
Seguí leyendo

"Si no fuera por los aviones, no existiríamos más": productores destacan la lucha antigranizo tras el granizo en San Rafael

General Alvear: 40 personas intoxicadas por consumir lomos con mayonesa contaminada

Atención viajeros: el Paso Los Libertadores cerrará esta medianoche por pronóstico adverso

Comunidades de videojuegos y su impacto social

Abre la temporada 2026 en la Laguna del Diamante: cómo comprar las entradas

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 7 de enero: números ganadores del sorteo 3337

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 7 de enero

Malargüe celebra su identidad con "Raíces de Vendimia, huellas malargüinas"

LO QUE SE LEE AHORA
Las autoridades piden consultar el estado del Paso Internacional Los Libertadores antes de viajar.
Prevención vial

Atención viajeros: el Paso Los Libertadores cerrará esta medianoche por pronóstico adverso

Las Más Leídas

Acusaciones mutuas y fuertes contradicciones entre la familia de la víctima y La Turca
Videos

Violencia, acusaciones cruzadas y denuncias: el trasfondo del crimen de Guaymallén

El hallazgo se produjo en calle Victoria al 2400 video
Averiguación de muerte

El relato de un testigo tras el hallazgo de un cuerpo en Guaymallén: "Se estancaba y volvía a seguir"

El monto de la recompensa es superior a $10.000.000 por cada uno de los tres hombres desaparecidos en Mendoza en 2023.
Ministerio de Seguridad

Buscan a tres hombres desaparecidos y ofrecen una millonaria recompensa por información

Las autoridades piden consultar el estado del Paso Internacional Los Libertadores antes de viajar.
Prevención vial

Atención viajeros: el Paso Los Libertadores cerrará esta medianoche por pronóstico adverso

Continúa el calor en Mendoza este miércoles.
El clima

Calor, tormentas y posible granizo: el pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza