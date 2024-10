Joan Garriga llega a Mendoza para profundizar sobre las constelaciones familiares

"Es una terapia sistémica donde podemos ver a las enfermedades o ciertos patrones, desde una mirada que tiene que ver con nuestro lugar en el sistema familiar y a veces solamente por amor, por lealtad, no nos movemos de esos lugares; y esas cosas muchas veces no nos permiten seguir adelante en la vida. Entonces es muy complejo y vamos repitiendo y repitiendo, y no sabemos por qué", agregó la psicóloga Silvina D´Ángeli.