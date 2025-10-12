12 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Orgullo

Innovación y sabor: un alfajor mendocino ganó el Oro en la Fiesta Nacional del Alfajor

La 27ª edición de la Fiesta Nacional del Alfajor, realizada en La Falda, Córdoba, premió a la marca mendocina Tub Vicio por su innovador alfajor de chirimoya alegre.

La marca mendocina Tub Vicio ganó por su innovador alfajor de chirimoya alegre

La marca mendocina Tub Vicio ganó por su innovador alfajor de chirimoya alegre

Por Sitio Andino Sociedad

La provincia de Mendoza fue la gran protagonista en la 27ª Fiesta Nacional del Alfajor, que se celebró este fin de semana en La Falda, Córdoba. La marca Tub Vicio ganó el Alfajor de Oro gracias a su original propuesta: un alfajor de chirimoya alegre, que conquistó al jurado entre más de 470 variedades provenientes de todo el país.

El evento, considerado la fiesta más dulce de Argentina, reunió a más de 90 expositores y miles de visitantes en la tradicional Avenida Edén. Durante la esperada ceremonia de premiación, se reconoció la creatividad, calidad e innovación de los productores de alfajores en distintas categorías.

Lee además
Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre
El riesgo de muerte súbita es ocho veces mayor cuando los bebés duermen en la cama de los padres
Cifra alarmante

Dormir con el bebé, un riesgo silencioso: pediatras alertan sobre el aumento de muertes súbitas

Ganadores por categoría

  • Mejor Stand: Tub Vicio (Mendoza)

  • Libre de Gluten: Entre Dos (Mendoza)

  • Alfajor de Fruta: Colores Serranos (Córdoba)

  • Chocolate Blanco: Entre Dos (Mendoza)

  • Regional Cordobés: Colores Serranos (Córdoba)

  • Dulce de Leche: Janiz (Buenos Aires)

  • Chocolate Negro: Alfa Cheese (CABA)

  • Innovador: Tub Vicio (Mendoza) – Alfajor de chirimoya alegre

  • Alfajor de Oro: Tub Vicio (Mendoza)

Con estos reconocimientos, Mendoza se posiciona como una de las provincias líderes en la producción de alfajores artesanales, combinando innovación, identidad y sabor local.

Temas
Seguí leyendo

Reinstalar el "Día de la Raza": cómo un gesto simbólico puede reforzar desigualdades históricas

Fin de semana largo: el turismo se movió en todo el país y Mendoza fue una de las más elegidas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3312 del domingo 12 de octubre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1323 del domingo 12 de octubre

Día del Farmacéutico Argentino: por qué se celebra el 12 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 12 de octubre

Día del Respeto a la Diversidad Cultural: origen y significado del 12 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 12 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre

San Rafael: el hombre falleció cuando el auto en el que viajaba chocó contra un poste
Tragedia

Fatal accidente en San Rafael: murió un hombre oriundo de Tucumán y hay varios heridos

Del medidor a la billetera virtual: Mendoza a punto de aprobar una nueva forma de vender energía renovable.
Energía y Tecnología

Del medidor a la billetera virtual: Mendoza a punto de aprobar una nueva forma de vender energía renovable

Día del Farmacéutico Argentino: por qué se celebra el 12 de octubre
Efemérides

Día del Farmacéutico Argentino: por qué se celebra el 12 de octubre

El niño fue encontrado sano y salvo en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos
Su padre está detenido

Hallaron con vida al niño de 5 años que desapareció tras el doble femicidio en Córdoba

Te Puede Interesar

Es importante que las mujeres mantengan los controles mamarios durante todo el año
Avances en salud

Cuál es la nueva tecnología que mejora el diagnóstico del cáncer de mama en Mendoza

Por Carla Canizzaro
La Lepra fue más pero no pudo convertir (Foto: Cuna de los Grandes).
punto que no sirve para ninguno

Independiente Rivadavia, con dos menos, y Godoy Cruz igualaron 0 a 0 en el clásico mendocino

Por Martín Sebastián Colucci
La Constitución Nacional y el Código Procesal Penal de Mendoza, garantizan los derechos del imputado
Uno por uno

Cuáles son los derechos que protegen al imputado en un proceso penal

Por Carla Canizzaro