Innovación y sabor: un alfajor mendocino ganó el Oro en la Fiesta Nacional del Alfajor

La marca mendocina Tub Vicio ganó por su innovador alfajor de chirimoya alegre

Por Sitio Andino







La provincia de Mendoza fue la gran protagonista en la 27ª Fiesta Nacional del Alfajor, que se celebró este fin de semana en La Falda, Córdoba. La marca Tub Vicio ganó el Alfajor de Oro gracias a su original propuesta: un alfajor de chirimoya alegre, que conquistó al jurado entre más de 470 variedades provenientes de todo el país.

El evento, considerado la fiesta más dulce de Argentina, reunió a más de 90 expositores y miles de visitantes en la tradicional Avenida Edén. Durante la esperada ceremonia de premiación, se reconoció la creatividad, calidad e innovación de los productores de alfajores en distintas categorías.

Además del Oro, Mendoza volvió a destacarse con otros galardones. La reconocida marca Entre Dos obtuvo el premio al Mejor Alfajor Libre de Gluten y al Mejor Alfajor de Chocolate Blanco, consolidando así el talento y la diversidad de propuestas de la provincia.

Ganadores por categoría Mejor Stand: Tub Vicio (Mendoza)

Libre de Gluten: Entre Dos (Mendoza)

Alfajor de Fruta: Colores Serranos (Córdoba)

Chocolate Blanco: Entre Dos (Mendoza)

Regional Cordobés: Colores Serranos (Córdoba)

Dulce de Leche: Janiz (Buenos Aires)

Chocolate Negro: Alfa Cheese (CABA)

Innovador: Tub Vicio (Mendoza) – Alfajor de chirimoya alegre

Alfajor de Oro: Tub Vicio (Mendoza)

Con estos reconocimientos, Mendoza se posiciona como una de las provincias líderes en la producción de alfajores artesanales, combinando innovación, identidad y sabor local.