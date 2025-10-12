Dormir con el bebé, un riesgo silencioso: pediatras alertan sobre el aumento de muertes súbitas

El riesgo de muerte súbita es ocho veces mayor cuando los bebés duermen en la cama de los padres

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una fuerte advertencia sobre la práctica del colecho (dormir en la misma cama que el bebé ) al señalarla como uno de los principales factores de riesgo de la muerte súbita e inesperada del lactante (MSIL).

Según el nuevo documento difundido por la entidad, en Argentina se registra, en promedio, un caso de muerte súbita por semana en menores de un año. Los datos del Ministerio de Salud de la Nación , citados por la SAP, indican que de los 149 fallecimientos domiciliarios anuales de niños menores de un año, 73 corresponden a muertes súbitas . Además, un estudio de mortalidad infantil domiciliaria reveló la presencia de colecho en el 69,2% de los casos .

Las cifras oficiales son contundentes: el riesgo de muerte súbita es ocho veces mayor en los bebés que duermen en la cama de los adultos y 17 veces mayor en aquellos que descansan sobre un sillón . Entre las posibles causas, se mencionan el estrés térmico , el aplastamiento accidental del adulto sobre el niño y la obstrucción de la vía aérea .

En el marco de la Campaña de Sueño Seguro , que se llevará a cabo del 13 al 18 de octubre , la SAP busca concientizar a las familias sobre las prácticas que reducen los riesgos durante el descanso infantil .

“El lugar más seguro donde puede dormir un bebé es en su cuna, al lado de la cama de los padres”, enfatiza el comunicado. Desde la entidad recomiendan que, si los padres deciden practicar el colecho, consulten previamente con su pediatra para recibir orientación sobre cómo hacerlo de forma más segura.

El documento también destaca otros factores de riesgo asociados a la muerte súbita infantil, como el hacinamiento (70,8% de los casos), el consumo de tabaco en el hogar (27,4%), los nacimientos prematuros y el bajo peso al nacer.

Consejos clave para evitar riesgos

La Sociedad Argentina de Pediatría difundió una serie de recomendaciones fundamentales para las familias: