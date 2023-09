Increíble: cultivan embriones humanos sin esperma ni óvulo

La investigación de ese momento se presentó en la reunión anual de la Internacional Society for Stem Cell Research, pero no fue publicada aún, ni revisada por otros científicos.

En este sentido, el centro de investigaciones científicas apuntaron que los "agregados celulares derivados de células madre humanas en estudios anteriores no podían considerarse modelos de embriones humanos genuinamente precisos, porque carecían de casi todas las características definitorias de un embrión postimplantación".

En particular, remarcó que "no contuvieron varios tipos de células que son esenciales para el desarrollo del embrión, como las que forman la placenta y el saco coriónico. Además, no tenían la organización estructural característica del embrión y no revelaban capacidad dinámica para avanzar a la siguiente etapa de desarrollo".

Dada su auténtica complejidad, los modelos de embriones humanos obtenidos por el grupo del Instituto, liderado por Jacob Hanna, abren la puerta a una oportunidad "sin precedentes para arrojar nueva luz sobre los misteriosos orígenes del embrión".

Desde la institución se destacó que la importancia del estudio radica en la escasa investigación que existe al respecto "tanto por razones éticas como técnicas" y remarcó que las etapas iniciales del trabajo "son cruciales para su desarrollo futuro", ya que son esos momentos en los que el conjunto de células que se implanta en el útero (al séptimo día de su existencia) se convierte, al cabo de tres o cuatro semanas, en un embrión bien estructurado que ya contiene todos los órganos del cuerpo.

"El drama ocurre en el primer mes, los ocho meses restantes del embarazo son principalmente de mucho crecimiento", dijo Hanna, y enfatizó en que "ese primer mes sigue siendo una caja negra".

"Nuestro modelo de embrión humano derivado de células madre ofrece una forma ética y accesible de mirar dentro de esta caja. Imita fielmente el desarrollo de un embrión humano real, en particular el surgimiento de su arquitectura exquisitamente fina", señaló el especialista.

Este estudio tomó como base su experiencia previa en la creación de modelos de embriones de ratón basados en células madre sintéticas sin óvulos fertilizados ni útero.

"Este enfoque ético para descubrir los misterios de las primeras etapas del desarrollo embrionario podría abrir numerosos caminos de investigación y ayudar a revelar las causas de muchos defectos congénitos y tipos de infertilidad", explicaron desde el Instituto Weizmann.

Y agregaron que "también podría conducir a nuevas tecnologías para el cultivo de tejidos y órganos para trasplantes y ofrecer soluciones a experimentos que no es posible realizar con embriones vivos como determinar los efectos de la exposición a drogas u otras sustancias en el desarrollo fetal.

En 2013, el equipo de Hanna fue el primero en comenzar a describir métodos para generar células madre humanas vírgenes y desde ese momento continuó con investigaciones que profundizaron y mejoraron esos métodos, que son el núcleo del proyecto actual, a lo largo de los años.