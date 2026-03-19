Humedad en Mendoza: el análisis del fenómeno climático en la provincia

Como parte de una región marcada por su geografía, con cercanía a la Cordillera de los Andes y extensas zonas áridas , la provincia de Mendoza se caracteriza por un clima seco y escasas precipitaciones . Sin embargo, en las últimas semanas se registraron cambios que resultan inusuales, con mayor presencia de humedad , temperaturas menos extremas y lluvias intensas durante el verano.

Más allá de un análisis superficial, que también deja en evidencia las limitaciones de la infraestructura urbana ante tormentas históricas , lo cierto es que el vapor de agua aparece como uno de los factores más determinantes del clima .

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Para comprender este fenómeno, Sitio Andino dialogó con el meteorólogo Mariano García , quien señaló que las temperaturas registradas durante este verano fueron más bajas en comparación con años anteriores , mientras que la humedad y las precipitaciones mostraron un incremento .

Según el especialista, parte de esta variación responde a una mayor cobertura nubosa , lo que contribuyó a moderar las temperaturas. “Uno de los factores que marcaron la mayor presencia de humedad fue la menor frecuencia de sistemas frontales , que suelen favorecer el ingreso de aire seco en la región”, explicó.

De cara al otoño, el panorama también presenta particularidades. García anticipó que durante marzo, abril y mayo podrían registrarse temperaturas más elevadas de lo habitual, con menores precipitaciones.

Aun así, el verano dejó episodios significativos, con lluvias abundantes que provocaron inundaciones repentinas y crecidas que pusieron al límite los canales de riego. En este sentido, el meteorólogo explicó: “ Es el patrón típico de las precipitaciones estivales en la región: cuando hay alta humedad y temperaturas elevadas, la presencia de inestabilidad en niveles medios puede generar este tipo de eventos”.

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Una fuerte corriente de agua arrastró una topadora que trabajaba en la zona de aluviones, a la altura de Anchoris.



Hay un operativo en marcha para rescatar a una persona.



⚠️ Extremar precauciones al circular. pic.twitter.com/JerhiuLw1H — Sitio Andino (@sitioandinomza) January 30, 2026

En cuanto al contexto climático general, Mendoza atraviesa actualmente una fase neutral del fenómeno El Niño, lo que implica una mayor variabilidad. En ese escenario, la humedad cumple un rol central. “Cuando un líquido entra en contacto con un gas, se produce evaporación hasta alcanzar un equilibrio. Así, el vapor de agua se incorpora al aire y luego es transportado por la circulación atmosférica hacia otras regiones”, detalló García.

Por último, el especialista advirtió que, si bien es posible analizar estas variaciones a la luz del cambio climático, se requiere observar tendencias sostenidas a lo largo de varios años. En ese sentido, remarcó que las variaciones interanuales son habituales y que aún no es posible afirmar que la humedad esté modificando de forma permanente el clima mendocino. “Los pronósticos a largo plazo son limitados y no permiten anticipar con precisión los próximos ciclos cálidos”, concluyó.