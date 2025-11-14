14 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Hoteleros de Mendoza buscan reactivarse: las propuestas que ofrece "Manso Alojamiento"

Hoteles, cabañas y domos, algunas de las ofertas que forman parte de la iniciativa que presentó el Ente Provincial de Turismo para las vacaciones de verano.

El sector hotelero, expectante: Mendoza lanza "Manso Alojamiento"para impulsar el turismo. Imagen ilustrativa.

 Por Natalia Mantineo

El sector hotelero de la provincia de Mendoza se prepara para una nueva temporada veraniega. Las expectativas son elevadas, sobre todo, con la puesta en marcha de "Manso Alojamiento", prevista para este viernes 14 de febrero. El objetivo busca fortalecer la demanda hotelera y reafirmar a la provincia como un destino competitivo durante todo el año.

La iniciativa del Ente Provincial de Turismo (Emetur) ,que estará vigente hasta el 15 de febrero, ofrece un incentivo claro y directo: estadías en alojamientos registrados a una tarifa máxima diaria de $100.000.

cabaña alojamiento alquiler.jpg
Hoteles, cabañas y domos forman parte de "Manso Alojamiento". Imagen ilustrativa

Hoteles, cabañas y domos: detalles de "Manso Alojamiento"

Manso Alojamiento es la continuidad de la exitosa estrategia de marca "Mendoza, manso destino", complementando las promociones vigentes de "Manso Menú" y "Mansa Bodega", que también se extenderán hasta febrero.

La propuesta está pensada no sólo para los turistas que arriban a la provincia, sino también para que sea disfrutada por los propios mendocinos:

  • Tarifa tope: $100.000 (impuestos incluidos) por noche. "Hay cabañas que se han postulado con tarifas que arrancan en los $45.000, otras en $70.000 y hasta $100.000. La oferta es muy variada, para todos los bolsillos", dijeron desde Turismo a Sitio Andino.

  • Servicios mínimos: la tarifa debe ser para una estadía en base doble (dos personas) e incluir el desayuno.

La tarifa es hasta $100.000 y debe ser para una estadía en base doble (dos personas) e incluir el desayuno.

  • Beneficiarios: la oportunidad está abierta tanto para turistas nacionales como para los propios mendocinos que deseen hacer turismo interno.

  • Participación récord: de acuerdo con la información oficial, alrededor de 80 prestadores se han inscripto. Los participantes incluyen hoteles, cabañas y domos de todas las zonas de la provincia, desde el Gran Mendoza hasta la zona Este, Valle de Uco y Sur provincial.

Manso Alojamiento, cómo acceder a las propuestas

Los interesados en aprovechar esta promoción podrán consultar y reservar directamente en la página web exclusiva de la campaña, accesible a través del sitio oficial del Emetur, www.mendoza.tur.ar, a partir de este viernes 14 de noviembre.

La expectativa es alta, no solo por la llegada de visitantes, sino por el movimiento que generará en toda la provincia.

