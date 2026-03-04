4 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 4 de marzo

Los corte de luz programados afectarán a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 4 de marzo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 4 de marzo.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este miércoles 4 de marzo, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 3 de marzo.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 3 de marzo
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 2 de marzo.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 2 de marzo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 4 de marzo

Guaymallén

  • – Entre calles Triunvirato, Las Verbenas, Godoy Cruz y Tirasso; Buena Nueva. De 14.30 a 18.30 h.

Las Heras

  • – En la intersección de calle República de Siria con San Miguel y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Dr. Moreno, entre Avellaneda y Soler. Entre calles Vicente Gil, 9 de Julio, Río Negro y San Miguel; El Resguardo. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

  • – En la Ruta Provincial N°15. En el barrio Productores Mendocinos. De 9.15 a 11.15 h.

  • – En la Ruta Nacional N°40. En Arenera Mendocina; Anchoris. De 11.15 a 14.00 h.

Embed

Maipú

  • – En la intersección de calle Julio A. Roca con Fernández Peláez y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En barrio La Sarita, en la Ruta Provincial N°50; Barcala. De 8.30 a 12.30 h.

Lavalle

  • – En calle Roque Sáenz Peña, entre Severo del Castillo y Proyectada V276. En calle Dorrego, entre De la Reta y Roque Sáenz Peña; Las Violetas. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle San Juan, entre Correa y San Julián. En el barrio Lagunas de Bartolucci. En calle Brizuela, hacia el este de San Juan. En la intersección de calle San Martín con Proyectada V137 y zonas aledañas; Colonia San Francisco. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

  • – En la Ruta Provincial N°89, entre callejón Refugio de la Cruz y Estancia Los Árboles; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

  • – En calle Videla Castillo, entre Emilio Curto y El Álamo. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En el Carril Casas Viejas, entre calles Capitán Cobos y Pinilla. De 8.45 a 12.45 h.

San Rafael

  • – En la Ruta Nacional N°144, entre El Sosoneado y Loma Amarilla. En la Fundación Ahuekna; El Sosneado. De 8.00 a 12.00 h.

  • – Entre calles Costa de las Vías, Jensen, Las Vírgenes y Carmona. En el loteo Nevado Golf Club; Las Paredes. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En calle El Monte, entre Santo Domingo y El Palomar; Cuadro Bombal. De 15.30 a 19.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
operario edemsa corte luz.png
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
  • Una radio a pilas.
  • Agua y alimentos no perecederos.
  • Un botiquín de primeros auxilios.
  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 26 de febrero

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 25 de febrero

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 24 de febrero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 23 de febrero

Vacunación: las autoridades de Salud advierten sobre estafas telefónicas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 4 de marzo: números ganadores del sorteo 3353

¿Vendimia bajo el agua?: cómo estará el tiempo para la Fiesta de la Cosecha y el Acto Central

El segundo volcán más activo del país, que está en Mendoza, ya tiene nuevo sistema de monitoreo

LO QUE SE LEE AHORA
LLuvias débiles, el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de marzo en Mendoza
El clima

Lluvias débiles, el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de marzo en Mendoza

Las Más Leídas

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, se reunión con directivos de First Quantum Minerals
en la vidriera del mundo

Minería: un gigante canadiense abrirá sus oficinas en Mendoza y refuerza el interés por el cobre provincial

Las pericias de Científica, clave para determinar lo que ocurrió en Las Heras. 
complicado

Las Heras: cuántos años de cárcel puede recibir el vecino que mató a un ladrón

El perfil del ladrón abatido tras un robo en una casa del barrio Altos del Oeste, en Las Heras y qué pasará con el vecino que lo mató.
el vecino quedó detenido

El ladrón muerto en Las Heras había sido detenido hace dos semanas por otro robo

El ladrón había sido visto en reiteradas oportunidades en la zona video
Video

"Nunca había pasado algo así": el duro testimonio de los vecinos tras la muerte de un ladrón en Las Heras