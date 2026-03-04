Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 4 de marzo.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 4 de marzo , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

– Entre calles Triunvirato, Las Verbenas, Godoy Cruz y Tirasso; Buena Nueva. De 14.30 a 18.30 h.

– En la intersección de calle República de Siria con San Miguel y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Dr. Moreno, entre Avellaneda y Soler. Entre calles Vicente Gil, 9 de Julio, Río Negro y San Miguel; El Resguardo. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

– En la Ruta Provincial N°15. En el barrio Productores Mendocinos. De 9.15 a 11.15 h.

– En la Ruta Nacional N°40. En Arenera Mendocina; Anchoris. De 11.15 a 14.00 h.

Miércoles 04 de Marzo.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/kO8tUagMUm — EDEMSA (@Edemsa) March 4, 2026

Maipú

– En la intersección de calle Julio A. Roca con Fernández Peláez y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.30 a 13.30 h.

– En barrio La Sarita, en la Ruta Provincial N°50; Barcala. De 8.30 a 12.30 h.

Lavalle

– En calle Roque Sáenz Peña, entre Severo del Castillo y Proyectada V276. En calle Dorrego, entre De la Reta y Roque Sáenz Peña; Las Violetas. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle San Juan, entre Correa y San Julián. En el barrio Lagunas de Bartolucci. En calle Brizuela, hacia el este de San Juan. En la intersección de calle San Martín con Proyectada V137 y zonas aledañas; Colonia San Francisco. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

– En la Ruta Provincial N°89, entre callejón Refugio de la Cruz y Estancia Los Árboles; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

– En calle Videla Castillo, entre Emilio Curto y El Álamo. De 9.30 a 13.30 h.

– En el Carril Casas Viejas, entre calles Capitán Cobos y Pinilla. De 8.45 a 12.45 h.

San Rafael

– En la Ruta Nacional N°144, entre El Sosoneado y Loma Amarilla. En la Fundación Ahuekna; El Sosneado. De 8.00 a 12.00 h.

– Entre calles Costa de las Vías, Jensen, Las Vírgenes y Carmona. En el loteo Nevado Golf Club; Las Paredes. De 8.30 a 12.30 h.

– En calle El Monte, entre Santo Domingo y El Palomar; Cuadro Bombal. De 15.30 a 19.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

operario edemsa corte luz.png Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz. Edemsa

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios. Una radio a pilas.

a pilas. Agua y alimentos no perecederos.

y no perecederos. Un botiquín de primeros auxilios.

de primeros auxilios. Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.