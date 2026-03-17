Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 17 de diciembre.

Durante la mañana y tarde de este martes 17 de marzo , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 13 de marzo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 16 de marzo

– En pasaje Lemos, hacia el oeste de calle Severo del Castillo, y zonas aledañas; Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Armada Argentina, Alfredo Bufano y Olascoaga. Entre calles Nueva, Bufano, Piménides, Olascoaga y adyacencias; El Resguardo. De 9.15 a 13.15 h.

Luján

– En la Ruta Provincial N°84. En Agua de la Avispas y adyacencias; Cacheuta. De 8.30 a 10.30 h.

– En calle El Remanso, hacia el este de Ruta Nacional N°40, y áreas adyacentes; Ugarteche. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

– En calle Bruno Morón, hacia el este de Jerónimo Ruiz (o Pescara). De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Bruno Morón, hacia el este de Canal Pescara; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

– En la intersección de calle Perito Moreno con Castro Barros. En calle Proyectada I313 y en Lanús, entre Perito Moreno y Espejo Este, y adyacencias; Villa Seca. De 9.15 a 13.15 h.

– En la intersección de Carril Podestá con callejón Ortega y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

– En calle La Costa (o La Estancia), entre La Vencedora y Ruta Provincial N°89; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

– En calle Luis Danti, hacia el oeste del Corredor Productivo. En La Solariega S.A.; El Totoral. De 10.30 a 14.30 h.

– En calle Miguel Silva, entre Agro Exportadora San Ceferino (finca La Ferina) y Ruta Provincial N°92; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Clodomiro Silva, entre San Julián y Ruta Provincial N°94. En calles Lorenzo, Silva y Vista Flores, hacia el oeste de Clodomiro Silva; Vista Flores. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

– Entre calles Corrientes, 9 de Julio, San Juan Bosco y Los Franceses. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Adolfo Calle, hacia el norte de Spinelli; El Cerrito. De 15.30 a 19.30 h.

– En Colonia Gelman, entre calle Las Chacras y Ruta Nacional N°146; Monte Comán. De 15.45 a 18.45 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

apertura de la primera Estación Transformadora digital de la provincia de Mendoza, edemsa.jpg Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz. Foto: Yemel Fil

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios. Una radio a pilas.

a pilas. Agua y alimentos no perecederos.

y no perecederos. Un botiquín de primeros auxilios.

de primeros auxilios. Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.