23 de marzo de 2026
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Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 23 de marzo

Los corte de luz programados afectarán a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 23 de marzo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 23 de marzo.

Foto: Yemel Fil
Por Sección Sociedad

Durante la mañana y tarde de este lunes 23 de marzo, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

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Ciudad

  • – Entre Avenida Cooperativa y calles Padre Llorens y Gran Capitán. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • – En Carril Gómez, entre calles Maza e Italia. En pasaje Giolito. Entre calles Caseros, Italia, Independencia y Carril Gómez; Gutiérrez. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calles Proyectadas I393, I390, I395 y zonas aledañas; Isla Chica. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calles Paraíso, Proyectadas I325, I335 e I368. En callejón Arizu, hacia el sur de Ruta Provincial N°60, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En la intersección de Lateral Norte del Acceso Este con calle Yrigoyen y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 8.45 a 11.45 h.

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Tunuyán

  • – Entre Ruta Provincial N°92 (ó calle San Martín), calles Urquiza, Güemes y callejón El Nevado; Vista Flores. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

  • – Entre calles N°2, El Cepillo, Finca Papes y Derinovsky; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En la Ruta Nacional N°40, hacia el sur de Arroyo Negro. En fábrica El Bosque y en Viana Hermanos. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

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Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 9 de marzo.

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  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
  • Una radio a pilas.
  • Agua y alimentos no perecederos.
  • Un botiquín de primeros auxilios.
  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

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