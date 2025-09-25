Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 25 de septiembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 25 de septiembre.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 25 de septiembre.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este jueves 25 de septiembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Ciudad

  • – Entre calles Puente de Inca (o Potrerillos), Padre Llorens, Gran Capitán y Cerro Cristo Redentor. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

  • – Entre calles Ingeniero Silveyra, Suriani, Cervantes y Talcahuano y zonas aledañas; Villa Nueva. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

  • – En Ruta Provincial N°33, hacia el norte de calle Franciscone y áreas adyacentes; Gustavo André. De 10.30 a 14.30 h.

  • – En calle Dorrego, hacia el sur de Palomares y zonas aledañas; El Vergel. De 10.00 a 13.00 h.

Maipú

  • – En calle Barcala, entre Tropero Sosa y callejón Zanichelli. En calle Tropero Sosa entre Patagonia y canal Pescara y zonas aledañas. De 11.15 a 13.15 h.

  • – En la intersección de calles Tropero Sosa y Patagonia, en el barrio Los Ceibos y áreas adyacentes. De 14.30 a 16.30 h.

  • – En la intersección de calles Riveros e Isla Grande y zonas aledañas; Isla Chica. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En la intersección de calles Barcala y Gatica y áreas adyacentes. De 9.00 a 11.00 h.

  • – En la intersección de calles Canal Pescara (o Ruiz) y Proyectada I156, en el barrio Unión y Patria y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.

Embed

San Carlos

  • – En calle El Molino, hacia el este de Ruta Nacional N°40 vieja; Pareditas. De 9.45 a 13.45 h.

  • – En calle Independencia, entre Calle 3 de Febrero y Leopoldo Suárez, afecta calle Lemos y barrio Lemos Ii; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Independencia, Galmarini, Ghilardi y Leopoldo Suarez, afecta barrio Luis Ángel Firpo y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Finca Papes, entre El Retiro y Dumas; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles Juan Sutter, Vicente López, 20 de Junio y Ruta Nacional N°143; El Toledano. De 9.40 a 13.40 h.

  • – En Ruta Provincial N°175, entre Castro y El Escorial y zonas aledañas; Las Malvinas. De 8.45 a 12.45 h.

  • – Entre calles Bartolomé Mitre, Pichincha, Juan Agustín Maza y Pringles. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte de luz
Edemsa brindó una serie de recomendaciones frente a los cortes de luz.

Edemsa brindó una serie de recomendaciones frente a los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

