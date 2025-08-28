Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 28 de agosto.

Durante la mañana y tarde de este jueves 28 de agosto , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

– Entre calles Bernardo Razquin, Ciudad de Tandil, Francisco Álvarez Rodríguez Peña y adyacencias; Coronel Dorrego. De 14.30 a 18.30 h.

– Entre calles Lamadrid, Estrada, Achupallas y Rufino Ortega; Las Cañas. De 10.00 a 14.00 h.

– En calle Exequiel Tabanera, entre Ferrari y Roque Sáenz Peña. En calle 17 de Agosto, entre Milagros y Tabanera, y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.15 a 13.15 h.

Luján de Cuyo

– En calle Campo Lencinas, hacia el sur de la Ruta N°7; Perdriel. De 10.00 a 14.00 h.

– Entre calles Congreso de Tucumán, Donado, Azcuénaga, Alsina y López y Planes. En el barrio Virgen de Luján. De 8.45 a 12.45 h.

– En la Ruta Panamericana, entre La Unión y Pueyrredón. En calle Pueyrredón, entre Ruta Panamericana y Medrano, y adyacencias; Chacras de Coria. De 10.00 a 13.00 h.

Jueves 28 de Agosto

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Maipú

– En la intersección de calles Julio A. Roca con Fernández Peláez y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.45 a 12.15 h.

– En calle Santa Rita, entre Perito Moreno y Ruta Provincial N°60; Santa Blanca. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

– En calle Rama N°4, hacia el sur de El Tambo, y áreas adyacentes; 3 de Mayo. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Belgrano. En el barrio Tupac Amaru y zonas aledañas; Villa Tulumaya. De 9.00 a 13.30 h.

Tupungato

– En la Ruta Provincial N°89, hacia el noreste de de calle La Gloria. En zona de La Carrera. En barrio Estancia Cerros del Mesón; San José. De 11.00 a 15.00 h.

Tunuyán

– Entre calles Aguirre y Paso de Los Andes. En fincas Magui, Buenaventura, All Nuts, Leyenda, en Chañares de la Luna y adyacencias; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

– En la Ruta Provincial N°92, entre calles Bascuñán y Reina. En calles Lucinda Delgado, Carlos Vera y Antonio Barrera; Colonia Las Rosas. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle San Julián, entre Clodomiro Silva y Ruta Provincial N°94. En el barrio San Cayetano; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

– En la Ruta Nacional N°143, entre calles Rentería y Negro Quemado; Villa Atuel. De 9.20 a 13.20 h.

– En Paso del Loro, hacia el oeste de Ruta Nacional N°143; Punta del Agua. De 9.45 a 13.45 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchúfarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.