Familias temporarias: el Valle de Uco busca hogares que quieran contener a niños vulnerables

Mientras el Gran Mendoza concentra la mayor cantidad de familias temporarias, zonas clave como el Valle de Uco urgen por más postulantes. Los requisitos.

Familias temporarias: el Valle de Uco busca hogares que quieran contener a niños vulnerables.

 Por Natalia Mantineo

Cada 27 de septiembre, la provincia de Mendoza conmemora el Día del Acogimiento Familiar, una figura de cuidado alternativo que se presenta como la opción más óptima para que niños con derechos vulnerados sean atendidos y contenidos por familias temporarias.

Sin embargo, la geografía de la solidaridad muestra un desequilibrio: mientras el Gran Mendoza concentra la mayor cantidad de voluntarios, zonas clave como el Valle de Uco urgen por más postulantes.

En diálogo con Sitio Andino, Tomás Gelardi, psicólogo de la sede de AVOME en el Valle de Uco, graficó la realidad de la región. "Siempre existe un déficit entre niños y familias", sentenció, subrayando que hay "muchísimos niños institucionalizados" y, al ser una actividad voluntaria, siempre hay pocas familias.

Adopcion - 214810
En el Valle de Uco hay muchos niños institucionalizados y pocas familias de acogida. Foto ilustrativa.

Actualmente, el programa en el Valle de Uco solo cuenta con seis familias activas, de las cuales cuatro tienen niños actualmente a su cuidado y dos son de emergencia (dedicadas a acoger bebés recién nacidos o de pocos meses en casos de urgencia). El equipo se encuentra evaluando a una postulante más, lo que evidencia la lentitud en el crecimiento de la red.

El principal factor que, según Gelardi, afecta la postulación es el miedo al desapego y la temporalidad del cuidado, que es la característica esencial de esta figura.

Familias temporarias: motivación y desafíos

En el Valle de Uco, las familias que se postulan están movilizadas por un profundo sentido de solidaridad. Gelardi destacó que la principal motivación es "el poder acompañar a los niños en el proceso de la institucionalización y que así, tengan un paso mejor y un cuidado con amor y cariño".

Su objetivo es mitigar el impacto de la separación de su entorno biológico.

niños por nacer2.jpg
En el Valle de Uco, las familias que se postulan están movilizadas por un profundo sentido de solidaridad. Imagen ilustrativa

Desinformación: la barrera a superar

Uno de los mayores desafíos en la convocatoria es la desinformación en torno a esta figura. El equipo de AVOME percibe que hay una gran confusión sobre la diferencia entre "Familia Temporaria" y "Adopción".

  • Familia Temporaria: ofrece un cuidado transitorio por un tiempo determinado, hasta que se resuelve la situación legal del niño (reintegro familiar o declaración de adoptabilidad). La familia no está anotada en el Registro Provincial de Adopción.

  • Adopción: busca una nueva familia permanente y definitiva para el niño.

Para superarlo, el equipo interdisciplinario (conformado por psicólogas, trabajadores sociales y abogadas) realiza una intervención constante y psicoeducación, siendo "francos y honestos" sobre la funcionalidad y el carácter transitorio del vínculo.

Adopcion - 86080
Una de las mayores trabas en la convocatoria es la desinformación entre Familia temporaria y Adopción.

A pesar del bajo número, el programa ha generado un impacto positivo: "Es evidente la influencia del programa en las personas que fueron parte", aseguró Gelardi.

El profesional agregó que el programa de Familia Temporaria genera una "conciencia y un cambio en la perspectiva que se tiene de los niños institucionalizados y elimina los prejuicios". Quienes participan, incluso, suelen interiorizarse en otras funciones sociales, como la adopción o el apadrinamiento.

¿Cómo postularse? Requisitos esenciales

Para aquellas familias del Valle de Uco (Tupungato, Tunuyán y San Carlos) que sientan el llamado a brindar este espacio de cuidado, AVOME resume los requisitos esenciales para sumarse a esta red de amor y contención:

  • Ser mayor de 18 años.

  • Tener una red familiar y/o comunitaria de apoyo.

  • Poder brindar un espacio de intimidad y seguridad al niño.

  • NO estar anotado en el Registro Provincial de Adopción (ya que la figura es temporal).

Además de los requisitos formales, el perfil de la familia temporaria requiere:

  • Flexibilidad para adaptarse a los cambios en la rutina familiar.

  • Capacidad de enfrentar los cambios, siempre teniendo presente la temporalidad.

  • Capacidad para el cuidado, protección y contención del niño.

  • Sentido solidario y de apertura a la comunidad.

"Aún cuando el cuidado finalice, el vínculo no se pierde a menos que ambas partes lo decidan," es el mensaje de Gelardi para quienes dudan por el miedo al desapego.

Los que deseen dar el paso y brindar un hogar transitorio, pueden acercarse a la oficina de AVOME en el Valle de Uco, ubicada en Alte. Brown 950, esquina Río Mendoza, en Tunuyán.

