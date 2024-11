Familia Temporaria: la facultad de amar, cuidar y soltar

Un día vio en la televisión cómo trabajaba AVOME (Asociación Voluntarios de Mendoza – Niñez y Familia) y anotó en un papel el teléfono de la organización para algún día comunicarse e interiorizarse. Pasaron los días y no realizó la llamada. Sin embargo, a veces el destino te da señales que no son captadas, otras veces regresa para darte nuevamente la oportunidad .

Un día, atendiendo en su mercería, conoció a una clienta y surgió el tema de la Familia Temporaria. Gracias a ello, asistió a su primera charla informativa y decidió ingresar a un mundo lleno de solidaridad y amor.

Historia de vida (1).jpeg Ella es Adriana Vidal, la "super mamá".

Su primer caso

"La primera vez que me llamaron era para acompañar a una bebé de 3 días ya que su mamá tenía 14 años y dijo no poder hacerse cargo de ser mamá. Después se comunicaron para decirme que una tía iba a ayudarlas a ambas, me alegré mucho por ellas porque más allá de que quería comenzar a transitar y a vivenciar esto, siempre me voy a alegrar si los niños tienen un futuro", explicó Adriana.

Las condiciones que algunos infantes presentan es doloroso: "Luego me dieron una niñita de tres meses que estuvo internada durante todo ese tiempo porque tenía cocaína en sangre. Era una beba rígida que no abría las manitos, nunca tuvo la contención de un abrazo más allá que las enfermeras hacen todo lo que pueden para poder atenderlas bien, las alzan, le dan la mamadera, las abrazan pero tienen que seguir trabajando".

Frente a eso fue necesario llevarla a clases de estimulación temprana, Adriana relató que luego de los trabajos que realizaban en el Hospital Notti ella continuaba con los masajes y las actividades en casa: "Fue evolucionando de a poquito, empezó a girar para un lado, a girar para el otro, luego le enseñamos a caminar. Te llena de satisfacción poder ayudarlos, es una experiencia gratificante y única".

"Un puente de amor"

"La labor del programa Familia Temporaria es ser un puente de amor donde le vamos a dar todos nuestros cuidados, donde van a pertenecer a nuestra familia, porque todos tenemos el derecho de vivir y crecer en familia. Y estos niños no han tenido la oportunidad por x motivos", subrayó.

También destacó el trabajo de los hogares de niños de la provincia: "En los hogares hacen todo lo posible para que los niños estén bien, están cuidados, bañados, con olor a perfume, pero hay una sobrepoblación y las chicas y los equipos que trabajan ahí hacen lo mejor que pueden con lo que tienen".

Historia de vida (2).jpeg Adriana desde hace 9 años que cambia la vida de niños de Mendoza.

Actualmente hay diferentes programas en la provincia que intentan cambiar la vida de los niños. Familia Temporaria surge del convenio entre AVOME y el Gobierno de Mendoza (Subsecretaría de Desarrollo Social, Dirección General de Protección) y está a cargo de la selección, formación y seguimiento de las Familias Temporarias en el Gran Mendoza, zona Este y Zona Valle de Uco. Lo hace a través de un equipo interdisciplinario conformado por Psicólogas, Trabajadores sociales y Abogadas.

Por otro lado, también existe el Programa de Acogimiento Familiar impulsado por el gobierno, un plan bastante reciente con las mismas características que el antes explicado. Además, también está el programa de apadrinamiento donde los niños salen con sus padrinos el fin de semana y en las vacaciones.

Es por eso que Adriana le pide a los mendocinos que se animen y agradece el acompañamiento que tiene del equipo técnico porque permanentemente está siendo cuidada por las profesionales: "No estoy sola, estoy respaldada por el equipo técnico, trabajadoras sociales y psicólogas que me hacen un acompañamiento. Ellas son las encargadas de llevar el caso del bebé, la evalúan, hablan con la jueza y son quienes me refuerzan que todo va a estar bien, que voy a estar segura".

La despedida

El fin del acompañamiento llega cuando la criatura es solicitada por algún familiar quien se hará cargo o cuando es adoptada. Adriana lo vive de una manera muy particular: "Uno tiene que ser consciente del rol que ocupa. Tenemos que entregarlos a donde decidan porque la nuestra es esta. Es ser su puente de amor, ser su lugar seguro, es cuidarlos, darle todo el cariño y soltarlos, dejarlos ir por un futuro mejor".

Adriana tiene una hija de 17 años pero, además, siente que tiene siete hijos más que ha acompañado en diferentes momentos desde hace ya 9 años: "Tenemos que dejar huellas bonitas, dar lo mejor de nosotros, disfrutarlos a más no poder sabiendo que se van a ir. No sé si se van a acordar de mi o si queda algo en su psiquis, pero ojalá sientan que fueron y son muy amados".

La relación en este "puente de amor" continúa a medida que pasa el tiempo: "Sus mamis me mandan fotos para que vea cómo van creciendo, me invitan a los cumpleaños. Se genera un vínculo hermoso, ahora voy a ser la madrina de uno de los niños porque sus padres me invitaron a serlo y eso me llena el alma".

"Tenemos que aprender a dejar el ego de lado. No me pertenece mi mamá, ni mi hermano, ni siquiera mi propia hija me pertenece. Estamos de paso, no podemos decir que voy a sufrir y no verlo de otro plano que es el de disfrutar mientras lo estoy haciendo. Me quedo con los bonitos recuerdos y estoy convencida que seguiré ayudando a más niños que necesiten de mi amor y cuidado", concluyó Adriana Vidal transmitiéndonos su filosofía de vida.

Su última despedida

(Texto compartido en su Facebook)

Ser familia temporaria requiere de una enorme generosidad y fortaleza emocional, nuestra misión es crear un vinculo profundo dando todo nuestro amor y cuidados a ese pequeñín que pasará por nuestras vidas y dejarle un impacto positivo en su ser porque todos tenemos derecho a crecer en una familia.

Ahora, cuando te informan que la situación legal se ha resuelto y está en estado de adoptabilidad, es el momento de prepararnos para la despedida. Saber que este es tu último fin de semana con nosotros, que solo quedan unos pocos días, me llena de emociones. Estoy escribiendo esto mientras te observo dormir a mi lado. Te siento respirar, veo tus hermosas pestañas largas, te beso en ese cachetote comestible.

Me enamoré de vos ese 15 de agosto del 2023, cuando tus ojitos aún miraban al techo, pero todo cambió cuando te tomé en mis brazos y te dije: “Bienvenido y permiso, te vamos a poner al día con muchos besos y abrazos, porque dos meses y medio en el hospital es mucho tiempo. Vamos a ser tu puente de amor, tu lugar seguro. Te amo bebé".

En ese instante, me miraste, conectamos nuestras miradas, y me regalaste tu primera sonrisa. Aquí somos muchos para cuidarte; somos todo un batallón para darte amor y dejar huellas bonitas en este pedacito de vida que compartiremos. Aunque no está científicamente comprobado, estoy segura de que en algún rincón de tu cabecita quedará guardado el amor que te hemos dado en tu primer añito de vida.

Ha llegado el momento, de despedirnos mi pequeño colibrí. Ahora vas a tener tu hermosa familia que te desean y te esperan con todo su amor. Aunque estoy llena de una mezcla de emociones, nostalgia y tristeza, también estoy feliz porque así es como debe ser.

Nos preparamos con ansiedad para la vinculación; estamos inmersos en el proceso de preparar tus páginas de vida de este hermoso añito compartido. Elegimos las fotos, preparamos tu ropita, tus juguetes, nos aseguramos de no olvidar ningún detalle. Queremos transmitir toda la información necesaria a tu nueva familia: lo que te gusta, lo que no, lo que te hace mal, cómo dormis, tus horarios, lo que llama tu atención y en qué deben tener especial cuidado. No quiero olvidar nada.

Aunque es difícil, también es emocionante y satisfactorio vivir este momento. Ser parte del encuentro con tus nuevos padres después de tanto tiempo de espera me llena el alma de felicidad. Cuando digo que soy parte me refiero a que ya no soy el centro de tu vida ahora lo importante sos vos y tu familia.

Yo me quedo con el consuelo de haber dado lo mejor de mí para cambiar tu destino y de haber tenido el privilegio de disfrutaste.

Mi pequeñín, sos pura luz, generas amor del más puro y genuino, ese amor en acción q todo lo transforma. Reconozco que ser familia temporaria es adictivo. Gracias, bebé, por dejar una huella indeleble en mi corazón con tu ternura y tu sonrisa.

Te amo para siempre. Gracias a mi hija por permitir que nuestro hogar sea un rincón de luz, gracias a mi mamá por todos los valores q me transmitió, gracias a mi amor Nacho por ser parte de todo esto, acompañarme, estar involucrado y comprometido en esta hermosa tarea.

Historia de vida (1).jpg Los piecitos del último bebé que cuidó Adriana.

Gracias a su familia por tanto amor para nuestro pequeñín y hacerlo sentir un Palero, gracias a mi pequeña Fati por ser la mejor hermanita del mundo cuidando con tanto amor y dedicación a este bebé y entender de qué se trata todo esto. Gracias a todos mis amigos que siempre están para mi y para mi bebe. Gracias al equipo técnico de AVOME que nos acompañan siempre y mil gracias para Alicia Mayorga por transmitirnos todos su conocimiento con tanto amor y pasión para que cada día sean más las familias que se suman a esta noble tarea, nuevamente gracias Alicia por seguir poniendo tu granito de arena en el mundo, trabajando para que todo esto cambie y que cada niño pueda vivir en familia.

AVOME: Asociación Voluntarios de Mendoza - Niñez y Familia

Avome es una de las instituciones más antiguas y de mayor prestigio de la provincia de Mendoza, fundada el 4 de Octubre de 1971. En este recorrido no sólo cuenta con 50 voluntarios realizando distintas actividades en la Institución sino con 35 profesionales (docentes, psicólogas, trabajadores sociales, abogadas, contadores, psicomotricistas, psicopedagogas, pediatra, profesora de Educación Física, Obstetra, técnica en Niñez, Adolescencia y Familia y personal administrativo).

En el año 1970 los institutos de menores eran considerados una alternativa válida para destinar a vivir en ellos a los niños/as, que por problemas socio-económicos eran quitados de sus propias familias. Algunos de ellos entraban como bebés y salían recién en la mayoría de edad.

Los niños/as internados en estos lugares perdían toda identidad y les faltaba lo más esencial para el ser humano: sentirse amados, ser importantes para alguien.

Con esta finalidad nace AVOME como un cuerpo de voluntarios que dan en sus visitas periódicas un trato amoroso y personalizado a los niños/as.

Para conocerlos podés visitar su pagina web y sus redes sociales.