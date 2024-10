Mujeres Poderosas: una red de esperanza y resiliencia en la lucha contra el Cáncer de Mama.

El camino fue largo, pero en momentos de guerra siempre hay un abrazo amigo que te dice "dale, vos podés", nos comentó Inés, quien agregó: " Éramos re poquitas al principio y ahora somos un montón, somos alrededor de 100 chicas que han sufrido y vivido lo mismo".

La Asociación Mujeres Poderosas inició hace dos años, pero se han convertido en una institución referente en todo Cuyo e Inés pone en valor que en muy poco tiempo, se juntaron "cien pacientes oncológicas" y que esperan con los brazos abiertos a todas aquellas mujeres que aún no aceptan que tienen un problema, pero que "vamos a acompañar en todo momento".

Me duele pensar en quienes no están en el grupo. Queremos acompañarlas. Me duele pensar en quienes no están en el grupo. Queremos acompañarlas.

La vida de Inés al conocer "Mujeres Poderosas"

Hay una costumbre social que afirma que quienes están enfermos necesitan de ciertas consideraciones; sin embargo, las "Mujeres Poderosas", dignas de una película de Marvel de DC, o de superheroínas nos explican que eso no existe: "Todas somos iguales de valiosas, todas ayudamos. Todas somos superheroínas".

Mujeres poderozas (4).jpeg La carrera "Vení a correr", un día irremplazable en el calendario mendocino.

Hoy en día la personería jurídica está compuesta por varias personas - presidenta, secretaría, vocales -, pero "Mujeres Poderosas somos mucho más". Inés Trillini aclara: "Me han designado un rol, no ha sido por lástima, me han demostrado que todas somos útiles en esta lucha".

Miles de consultas en sus redes sociales

Las redes sociales de "Mujeres Poderosas" están llenas de consultas, desde palabras de agradecimiento a mujeres que están transitando sus primeros pasos en el Cáncer.

Somos más que una enfermedad, somos mujeres que quieren sanar, somos todo. Una enfermedad o diagnóstico no nos define. Somos más que una enfermedad, somos mujeres que quieren sanar, somos todo. Una enfermedad o diagnóstico no nos define.

Las reglas de Mujeres Poderosas

Las superheroínas tienen un grupo de WhatsApp con ciertas reglas: "Para no molestar a las chicas, definimos que no se habla de política, ni de terapias alternativas - más allá de que practicamos yoga por ejemplo, entendemos que "ayuda pero no suplanta".

"Tenemos un asesoramiento legal, compartimos el teléfono de doctores" aclaró Inés. "El grupo es para ayudarnos sin juzgar a nadie, pero tampoco traemos problemas", concluyó Inés Trillini, una de las tantas guerreras.