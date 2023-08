Extremo calor en el verano del hemisferio norte: ¿nos espera un verano agobiante en Argentina y el Cono Sur?

La semana pasada el Planeta Tierra enfrentó una ola de extremo calor , rompiendo los récords de Europa, América del Norte y China, según un nuevo informe emitido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Aseguran que esta situación no se hubiese producido de no ser por el cambio climático inducido por el hombre.

Sergio Jalfin, meteorólogo, afirmó a Infobae que “ no se puede proyectar las temperaturas del próximo verano en base a la ola de calor que sofoca al hemisferio norte. Las primeras proyecciones llegarán recién en el mes de octubre con el pronóstico trimestral que publica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De todos modos, la tendencia global muestra que tendremos olas de calor más frecuentes, más severas, que duren mayor cantidad de días y abarquen más zonas”, aseguró el experto.

Por su parte, Carlos Zotelo, licenciado en Ciencias de la Atmósfera del Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS) del CONICET, expresó a Infobae: “En general, la gente se asusta pensando que lo que sucede en el hemisferio norte se va a replicar en el hemisferio sur, como ocurre en este caso con la extensa y profunda ola de calor. En principio, no hay una conexión directa, por lo menos en una escala de tiempo tan pequeña”, afirmó Zotelo. Y agregó: “Si bien hay conexiones entre lo que sucede en cada hemisferio principalmente por las corrientes marinas, estamos hablando de ciclos mucho más grandes”.

“Ahora bien, eso sería por un lado alentador, pero por otro lado hace unos años atrás hubo apenas dos olas de calor; después hubo cinco olas de calor. El año pasado, nueve olas de calor, es decir, va como en tendencia incrementándose. Si, además, sumamos que estamos en invierno, manejando valores máximos de temperatura típicos de inicios de primavera, con 20 a 22 grados en muchas localidades del centro del país, parecería entonces que vamos camino a un verano que va a estar complicado”, sostuvo Zotelo.

españa, ola de calor Extremo calor en el verano del hemisferio norte: ¿nos espera un verano agobiante en Argentina y el Cono Sur?

Para el experto, “se ve en todos los modelos, por lo menos de aquí hasta diciembre, temperaturas por encima de lo normal, no extremas, pero sí por encima de lo normal. Esto significa que la primavera va a ser un poquito más cálida que lo normal, como en el invierno. Si bien tuvo irrupciones de aire frío, fue un invierno benévolo, y de la misma manera, va a ser una primavera benévola, con temperaturas por encima de lo normal, lo cual lleva a pensar que puede repetirse un escenario como el del año pasado donde ya en septiembre o principalmente en octubre, manejábamos valores térmicos de inicios de diciembre”.

Récords de temperatura

Zotelo hizo mención de cómo se rompió el récord de temperatura máxima en el hemisferio norte este verano. “En realidad en todo el planeta. Hubo más de 50 grados en el desierto de Nuevo México en Estados Unidos y también se registraron 80 grados y 8 décimas en el desierto de Sonora en Estados Unidos, según datos tomados con satélite y no con la estación meteorológica. La comunidad científica tiene que chequear ese dato. Pero de confirmarse, estamos hablando de que subimos un escalón, ya no manejamos máximas de 50 y tantos grados, sino pasamos a 80 y tantos. Y estamos hablando de un nivel de temperatura que no sé si el humano está dispuesto a soportar”, remarcó/Infobae.