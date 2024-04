Estudiantes secundarios: "Si nos sacan la educación pública habrá revueltas"

Embed

Y agregó: "A esos festejadores del ajuste nacional y provincial no les importa si un pibe o una piba no se puede pagar la tarjeta del bondi".

A su vez, la presidenta de las escuelas secundarias remarcó un dato: Luis Caputo, ministro de Economía de Nación, y decenas de funcionarios de este gobierno estudiaron en universidades nacionales.

Frente a ese contexto, sostuvo: "¿Por qué nos quieren robar entonces un derecho de los que ellos pudieron gozar. ¿Solamente a Adorni y a la hermana de Milei le van a subir el sueldo?".

Al finalizar, la joven expresó que "estamos en un momento bisagra de la historia de nuestro país".

Una histórica marcha

Estudiantes, docentes, no docentes, legisladores y dirigentes de la oposición participaron de la marcha universitaria en defensa de la universidad pública, en medio de las dificultades presupuestarias que experimentan la mayoría de las casas de estudios. La marcha universitaria comenzó en el campus de la UNCuyo, con una masiva participación, y llegó hasta Plaza Independencia.

Según organizadores de la UNCuyo, la marcha comenzó con aproximadamente 15 mil personas y con el correr de los minutos se fueron sumando más, por lo que estimaban que se trataba de unas 20 mil personas.

Finalmente, el Ministerio de Seguridad y Justicia confirmó que unas 40 mil personas recorrieron las calles mendocinas.

Gabriel Fidel, vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo, aseguró que la marcha fue impactante.

"Más de 40, 45 mil personas y unas 3 mil más en San Rafael. Es un mensaje contundente de la sociedad. La educación es importante para los argentinos, es un bien que hay que cuidar por nuestros hijos y sociedad. Somos parte de las soluciones que necesita la Argentina", dijo Fidel.

Y agregó: "Necesitamos que el Gobierno nacional nos escuche, que haya diálogo. Se quiso menospreciar esta marcha, quizás fue un error porque la pusieron más en valor".

