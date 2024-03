Estados Unidos: murió Paul Alexander, el hombre que vivió 7 décadas dentro de un pulmón de acero

La poliomielitis, una enfermedad paralizante causada por el poliovirus, una enfermedad vírica infecciosa que afecta a la función respiratoria del sistema nervioso central y puede causar debilidad muscular y parálisis. Sin embargo, se ha erradicado en gran medida gracias a la vacunación generalizada. No obstante, la vida de Paul refleja la realidad de una época en la que estas enormes máquinas eran esenciales para mantener a los pacientes con vida. Incapaz de respirar por sí mismo, dependió desde entonces de una máquina para sobrevivir. La utilizó durante más de siete décadas, incluso cuando aparecieron nuevas tecnologías . En la actualidad era una de las últimas personas en el mundo que aún utilizaba un pulmón de acero para respirar.

Una vida en el pulmón de acero

"Lo perdí todo: la capacidad de moverme, mis piernas no me sostenían y luego no podía respirar", relataba Paul Alexander sobre sus primeros días después de contraer el virus de la polio. Desde 1952, vivió "atado" a un pulmón de acero, una cápsula hermética que succionaba oxígeno mediante presión negativa, permitiendo que sus pulmones se expandieran y respirara. Aunque las consecuencias de esta enfermedad se volvieron menos comunes con la vacunación masiva, Alexander continuó dependiendo de esta tecnología que le permitía respirar a lo largo de los años.