Escuelas de la UNCuyo: "Quizás no se evaluó como regularmente evaluábamos"

Tras la difusión del primer listado, que generó mucha polémica en las redes sociales, este lunes comenzó el periodo de matriculación. En base a la cantidad de matriculados, es posible que se liberen vacantes para aquellos que no habían sido seleccionados en primera instancia.

"Sucede que muchos estudiantes, por distintos motivos, como no gustarles la escuela en la que quedaron o la orientación, deciden no completar el proceso. Esos espacios quedan vacantes y hacemos la segunda parte del proceso, que es publicar un nuevo listado cubriendo esas vacantes", remarcó la Directora General de Educación Secundaria de la UNCuyo.

Por su parte, explicó que las inscripciones para el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura, las dos escuelas técnicas que tiene la Universidad Nacional de Cuyo, se realizaron mucho antes. "Los estudiantes que quieren ir a esas escuelas generalmente son estudiantes que tienen una decisión, porque es un cursado especial, o sea, tiene que interesar especialmente la oferta académica", puntualizó Barrozo.

"Si ingresa a la escuela técnica, después no puede inscribirse en las orientadas porque le está quitando un lugar a alguien y él ya entró. Son 90 vacantes en el Liceo Agrícola y 90 en la Escuela de Agricultura", aseguró.

Sobre la polémica

Para Barrozo, este año sucedió algo bastante especial: hubo una cantidad enorme de aspirantes. Así, destacó que normalmente poseen entre 2.000 y 2.200 aspirantes, pero este año tuvieron 3.060.

"Además de ratificar que las escuelas ofrecen una formación de calidad, de esa masa de 3.060 estudiantes, 1.047 son promedio 10 absoluto", comenzó explicando la directora.

"El sistema, al hacer su trabajo, lo hace ante la paridad de todos 10. Toma un número aleatorio que el sistema genera al momento en el que la familia preinscribe al estudiante y con ese número, en forma decreciente, el sistema va acomodando de acuerdo al número más alto, las características que el estudiante quiere. Entonces nos quedan afuera un número importante de estudiantes que, teniendo el mismo promedio, no pudo ser incluido", dijo.

Si bien para Barrozo "el proceso todavía no termina", destacó que comprende muy bien que "es algo difícil recibir la noticia de que tu hijo, ante la misma nota que otro compañero, no pudo ingresar". A su vez, frente a los comentarios que se realizan en las redes sociales, Barrozo explicó que, con estos estudiantes, se da una situación muy particular.

"Es un reduccionismo decir que hay escuelas más simples o más fáciles para obtener una calificación más alta que otra. A mí me parece más adecuado ponerlo en un contexto particular, que vivimos dentro de un sistema educativo y que tuvo que ver mucho con esta pandemia", dijo.

Y agregó: "Pensemos que estos estudiantes que van a ingresar, hicieron su 4° grado virtual, como se pudo, sosteniendo un vínculo con la escuela y en algunos casos no se pudo. Su 5° grado lo hizo en burbujas. Quizás no era el momento de calificar sino de acompañar, entonces estamos ante una coyuntura muy especial, de promedios muy altos, porque en esas condiciones quizás no se evaluó como regularmente evaluábamos como docentes".

