¿Es legal compartir la tarjeta SUBE?

La aclaración de SUBE

Ante la preocupación de los usuarios, SUBE ha aclarado en una entrevista con Veintitrés que no hay motivo de preocupación. La empresa ha señalado que "frente a una situación de emergencia, la persona usuaria podrá pagar el viaje a un tercero que no tenga saldo en su tarjeta". Esto significa que, en casos excepcionales, se permite utilizar la tarjeta SUBE para pagar el viaje de otra persona. Es importante destacar que SUBE ha confirmado que no se aplicará ninguna sanción o multa en caso de compartir la tarjeta. Por lo tanto, los usuarios pueden estar tranquilos y utilizarla para ayudar a alguien que necesite realizar un viaje y no disponga de saldo en su propia tarjeta.