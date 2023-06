¿Qué pasará con la tarjeta SUBE en el servicio de media distancia?

"Le hemos pedido a tres ministros nacionales expandir el servicio de SUBE en toda la provincia y no hemos tenido respuestas", explicó Mema por lo que indicó que no hay fecha cierta en la que se expandirá a áreas más alejadas del radio urbano.

"Esperamos que una vez que cambie el Gobierno Nacional podamos acceder a tener esa posibilidad de tener SUBE en toda la provincia", advirtió. "Tenemos innumerables problemas porque no lo controlan, no hay tarjetas, no hay lugares dónde cargar. Nos peleamos todos los días. Desde la Provincia de Mendoza hemos comprado un millón de tarjetas para poner a disposición y así todo no alcanza", agregó.

En tanto, sostuvo que el proyecto de sistema público de bicicletas (BiciTran) "tiene el mismo problema". "Hemos pedido poder pagarlo con SUBE pero recibimos negativas y evasivas permanentes". Por eso, destacó Mema, señaló que se empezará "con un sistema alternativo, esperando poder integrarlo luego a la SUBE", por lo que en principio se podrá acceder a través de una aplicación: "Nos restringe un poco el uso, pero necesitamos empezar", destacó.

Según aseguró, se iniciará con 120 unidades en junio 750 en lo que va del año, pretendiendo ampliarlo a 1.500 en 2024. Por el momento se limitará el área Metropolitano y "luego escalarlo al resto de la Provincia".

"Cuándo Subo" para todos

En otro sentido, el secretario de Servicios Públicos señaló que la aplicación que permite consultar a través del teléfono celular el tiempo en el que pasará el micro incorporará a los servicios de media y larga distancia.

La implementación será este año según estimaciones del Gobierno. "Ya está todo el trabajo previo hecho, falta llamar a licitación", explicó Mema.

"Más de 250.000 personas la usan por día", agregó el funcionario.