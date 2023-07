Es corredora y tiene cáncer, su objetivo es concientizar a través del deporte

Mariana es emprendedora, elabora productos sin TACC (trigo, avena, centeno y cebada). A los 37 años le diagnosticaron la celiaquía. Frente a esta patología expresó: “Hace 11 años ser celiaca no es lo mismo que hoy. Los primeros años lo sufrí muchísimo, antes solo te ofrecían galletas de arroz”.

Mariana Giménez, corredora Mariana tiene cáncer de mamas y busca concientizar a través del running. Foto: Cristian Lozano

Mariana, relató que en noviembre pasado se hizo la mamografía de control y apareció el tumor. "Un tumor bastante grande, que creció mucho en un año. Me lo diagnosticaron en noviembre y fue durísimo”.

“Es terrible que te digan tenés cáncer y me la veía sola. Te puedo decir que lloré tres días, hasta que dije ‘esto me mandó Dios, y es por algo’, me levanté y seguí. La palabra cáncer asusta, sobre todo lo que conlleva la enfermedad”, expresó la corredora.

Decidí raparme y llevo orgullosa mi cabeza pelada a todos lado.

Mariana Giménez, corredora El sueño de Mariana es correr los 42 km de la Maratón de Mendoza. Foto: Cristian Lozano

“Terminé esta semana con mi segunda etapa de quimioterapia. Es mi quimioterapia 7 y me faltan 9. Después de terminar con mi tratamiento de quimio viene la cirugía en la mama izquierda”, describió con fe sobre lo que le espera en el futuro.

A esto le puse mucha actitud y creo que eso hace que todo sea favorable. Amo la vida y como digo, uno también crea sus propios estados de ánimo.

Qué mensaje le das a las personas que transitan una enfermedad

“El mensaje que quiero dar es motivar a la gente, siempre digo que no es necesario correr, alcanza con hacer alguna actividad; algunos caminan, otros tejen, pintan, cualquier cosa que te saque de la cama”, expresó motivada Mariana.

Mariana Giménez, corredora Foto: Cristian Lozano

Mis herramientas son: amor, fortaleza y esperanza. Así lo estoy transitando.

“No hay que tirarse, no bajar los brazos. El tratamiento del cáncer es un 40% medicación y un 60% aporte propio. Ese porcentaje que uno pone, es todo. La medicina tradicional y los médicos actúan pero vos tenes que darle el empujón para ayudarlos”, sintetizó.