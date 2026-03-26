"Es como mi hija": la angustiante pelea de una mendocina por recuperar a su mascota

Elena vive horas de profunda angustia y vacío tras cumplirse más de una semana sin poder ver a su mascota . Ella asegura que su expareja le impide ver a Frecia, la perra que criaron juntos durante años y que hoy se encuentra en medio de un conflicto que trasciende lo material para volverse puramente afectivo.

La joven relató que, tras separarse en julio del año pasado, habían llegado a un acuerdo de tenencia compartida de forma informal. Sin embargo, el último domingo todo cambió cuando su ex le envió un mensaje asegurando que él era el único propietario del animal y cortó el vínculo.

Para Elena, el golpe fue devastador porque considera a la perra como una hija y su principal apoyo emocional tras la pérdida de su padre. "Se me aflojaron las piernas, se me bajó la presión; para mí la perra no es un objeto", confesó entre lágrimas.

La abogada de la denunciante explicó que están intentando agotar las instancias de diálogo con la familia del hombre antes de recurrir a la vía judicial. Buscan fijar por escrito el régimen que venía funcionando bien hasta hace apenas unos días , cuando se rompió el trato cordial.

Elena decidió mediatizar el caso porque no tiene otra forma de contactarse con él y espera que recapacite. Ella está dispuesta a mantener el esquema de una semana con cada uno, entendiendo que el animal sufre ante la ausencia de cualquiera de sus dos referentes.

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La Justicia y la familia multiespecie

En Argentina ya existen antecedentes donde los jueces reconocen que los animales son seres sintientes y no simples objetos de propiedad. Bajo este concepto de familia multiespecie, se han dictado regímenes de visitas similares a los de los hijos para proteger el bienestar del animal y sus dueños.

Si no logran un acuerdo en el corto plazo, la demanda se presentará en el fuero de familia para que un juez determine la situación de Fresia. Por ahora, Elena cuenta los días y espera volver a pasear pronto con su compañera de vida.