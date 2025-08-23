Sur mendocino

En qué estado está el complejo volcánico Planchón - Peteroa de Malargüe

El observatorio volcánico del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) emitió un comunicado. Mirá el video.

El Segemar observó una leve desgasificación blanquecina de la zona de los cráteres activos del volcán.

Segemar
Por Sitio Andino Sociedad

El Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) emitió una alerta técnica sobre el complejo Planchón - Peteroa. La entidad que monitorea esta zona en el departamento de Malargüe mantuvo la advertencia amarilla, pero advirtió por posibles emisiones.

"Las cámaras instaladas en las inmediaciones del volcán, cuando las condiciones meteorológicas lo permitieron, registraron una desgasificación pasiva desde la cima del volcán Peteroa, con una altura de columna máxima de 120 metros sobre el nivel del cráter", indica el comunicado.

Los especialistas del Segemar no descartan la posibilidad de que el volcán emita explosiones, que pueden ser de baja a moderada magnitud. "Esta actividad podría generar eventualmente columnas eruptivas, similares a las observadas entre los años 2018 y 2019, cuya dispersión sería preferentemente hacia el sureste, con potencial afectación sobre el sector cercano al volcán en territorio argentino", aclararon.

Recomendaciones ante la actividad del volcán

El Segemar emitió una serie de sugerencias a tener en cuenta:

  • Se considera zona de afectación aquella próxima al sector de los cráteres, con un radio de 2 kilómetros desde el centro de los cráteres activos.
  • Mantenerse informado sobre la evolución en la actividad del volcán y evitar acercarse al sector del cráter activo del volcán.
  • Recibir la información solo de los medios oficiales.
  • Se sugiere informarse sobre las medidas de prevención ante amenazas volcánicas a través del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) y con las autoridades de protección civil de las localidades cercanas al volcán.
  • Se destaca que las zonas cercanas al volcán podrían verse afectadas por la caída de ceniza volcánica.
  • Revisión de los planes de contingencia de las localidades cercanas.
