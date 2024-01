En medio de la suba de precios: cuánto cuesta desparasitar a las mascotas

Recomiendan buscar precios para no descuidar la salud de las mascotas.

El aumento constante de precios no discrimina: todo sube y la inflación también tiene impacto en los medicamentos y productos para el cuidado de las mascotas como perros y gatos. La recomendación de profesionales de veterinaria es no descuidar a los animales en casa porque puede acarrear consecuencias no sólo en su salud sino también en la de las familias con las que conviven.