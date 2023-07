En estas vacaciones de invierno Mastellone Hnos. relanza su campaña "El desayuno no se toma vacaciones".

495470.jpg

“En ciertos momentos puede suceder que no tengamos apetito apenas levantados, sin embargo, es importante no saltarnos esta ingesta. No importa que sea un desayuno sencillo o una versión más elaborada, es esencial no suspenderlo y además intentar que sea nutritivo. Una idea sencilla para lograrlo es desayunar dividiendo la ingesta durante la mañana. Por ejemplo, tomar un café con leche, luego una tostada con queso, huevo o lo que nos guste y más tarde incorporar una fruta”, sostiene Stefanía Sívori, Jefa del Departamento de Información Nutricional de Mastellone Hnos. “Del mismo modo no debemos perder de vista que durante los meses de invierno disminuye la exposición al sol, fuente importante de vitamina D, por lo que los lácteos fortificados con esta vitamina toman más relevancia en esta época. Un trozo de queso o un vaso de leche enriquecen mucho el desayuno”.