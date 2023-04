El Parkinson, de cerca: la historia de Silvia y Sergio

En 1997, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de abril como el Día Mundial del Parkinson , una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso cuyas causas aún no son claras. Es crónica, progresiva y no sólo la combaten quienes la padecen sino también sus familias, pilar fundamental en cada etapa. Hace poco, en Mendoza , se conoció la historia de vida de Silvia Trubiano y Sergio Reynoso y conmovió a muchos. Hoy, la cuenta una de sus protagonistas.

Silvia y Sergio se conocen desde siempre: prácticamente se criaron juntos y lo que comenzó como una amistad pronto se convirtió en algo más. Se casaron en 1994 y tuvieron dos hijas . Trabajaban juntos en la peluquería que ambos llevaban adelante aunque ella- en aquellos años- no se animaba a mucho más que asistirlo y, por supuesto, aprender de su maestro particular.

“La gente no podía creer que nuestro matrimonio fuera así porque no sólo nos conocíamos desde siempre, sino que además habíamos formado una familia y por si fuera poco, trabajábamos juntos y era muy divertido, armonioso”, contó Silvia sobre su vida junto a Sergio al lado de quien permanece hasta hoy.

“Ya con la tomografía y otros estudios, pudieron determinar que se trataba de Parkinson. No lo podíamos creer, Sergio tenía 36 años, se nos vino el mundo abajo. Fuimos a muchos otros neurólogos, lo que es la negación ¿no? Decíamos todo el tiempo ‘No es Parkinson, no es’ pero lo cierto es que cuando se dio el diagnóstico parece que la enfermedad decidió manifestarse como para que no quedaran dudas. Bueno, se le realizó una cirugía en el hospital Posadas de Buenos Aires, en el 2017 le colocaron electrodos, siguieron los tratamientos”, sumó la mujer.

La vida, a 20 años del diagnóstico

Silvia y sus hijas vieron cómo sus vidas cambiaron radicalmente casi de un momento a otro y juntas siguieron adelante, siempre cuidando de Sergio. “Poco después, él ya no pudo seguir trabajando así es que me puse al frente de la peluquería. Antes, yo solamente lo ayudaba y asistía pero no porque no supiera hacerlo sino porque, en realidad, no me animaba. Al final, tuve que encontrar el coraje porque había que seguir adelante: teníamos impuestos que pagar, alquiler, la educación de las chicas, la vida”.

Trámites mediante, Anses otorgó la jubilación pero no era suficiente para enfrentar el día a día. Por si fuera poco, la casa donde vivían sufrió algunos embates que obligaron a la familia a salir en busca de un alquiler. Mientras tanto, la enfermedad avanzaba y Sergio perdía cada vez más su autonomía. “Nunca fue fácil, él entró en una depresión… yo le decía a mi hija: ‘Si hubieras conocido a tu papá cuando estaba bien’, era divertido, ocurrente. Hasta hoy sigue siendo un hombre y compañero de vida maravilloso pero esta es una enfermedad muy dura de enfrentar”.

WhatsApp Image 2023-04-10 at 11.49.34 PM (1).jpeg Silvia Trubiano y Sergio Reynoso.

Afortunadamente, Silvia y sus hijas no están solas. “Mendoza peluqueros solidarios”, por ejemplo, un grupo sin fines de lucro ha convocado a colaborar con materiales para poder reconstruir la casa del matrimonio que hoy es inhabitable y los empuja a pagar un alquiler en medio de esta situación.

“No me siento sola, hay personas que me sostienen y nos ayudan muchísimo. Omar Grilli es uno de ellos: puso su peluquería a disposición, es decir, me permite trabajar en el lugar, hacer uso de las instalaciones, no me cobra nada, a veces le doy algo de dinero pero son migajas y él nunca pide nada a cambio, es una familia con la que estamos muy agradecidas”, expresó Silvia,

La barbería de Omar Grilli donde también trabaja Silvia Trubiano funciona en calle Rojas 443, esquina Argerich, en Godoy Cruz.

Se puede ayudar

Actualmente, Silvia se encuentra frente a otro obstáculo: el estado de Sergio se deteriora y en este punto ya necesita cuidados especiales. Sin embargo, “no lo admiten porque dicen que es muy joven”. Es que su esposo lleva una vida luchando contra el Parkinson pero la verdad es que solamente tiene 56 años.

La familia también necesita reconstruir las partes afectadas de su casa y para esto, “Mendoza peluqueros solidarios” convocó para el 16 de abril en calle Bernardo Ortiz 435 de Godoy Cruz un evento solidario. Será de 10 a 18, el precio son 500 tijeras (pesos).

Además, se puede colaborar a través de una transferencia bancaria, la donación- a voluntad- se puede realizar al alias de Mercado Pago: silvia.trubiano

“Este es un día para concientizar sobre esta enfermedad y ayudar, hay personas que quizás la están pasando igual o peor que nosotros y hay que seguir peleándola día a día. Nosotros estamos muy agradecidos por la ayuda y el apoyo que recibimos”, cerró Silvia, la compañera de vida de Sergio.