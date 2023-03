Solidaridad: "ayudemos a ayudar" a Sergio y Silvia

Por distintos motivos a veces uno se resiste a pedir ayuda, a gritar auxilio, a buscar apoyo. Pero hoy siento la necesidad de hacerlo. Es por un amigo de mi adolescencia con quien he compartido miles de momentos. Desde hace poco más de 22 años vive una odisea. La historia es triste, dolorosa, angustiante.

A partir de ese momento hubo que sostenerlo fundamentalmente desde lo anímico (porque él sintió que se le terminaba la vida) y luego desde la logística. Después de un tiempo logró hacer los trámites en ANSES y obtuvo una jubilación que en un principio le sirvió de ayuda para mantener a su familia, pero no alcanzaba. El peregrinar ha sido durísimo. Su esposa tuvo que aprender el oficio de la peluquería y se puso al hombro toda la situación con una entereza absoluta y admirable.

El paso del tiempo fue provocando dos situaciones muy difíciles. Por un lado el deterioro físico de mi amigo Sergio y también la de su casa de adobe que desde hace unos años está inhabitable. Situación que los obligó a dejarla y trasladarse a un departamento alquilado. Médicos, operaciones, un maratón de trámites y obstáculos fueron complicando durante años el panorama. Hoy la situación económica de ellos es desesperante, a tal punto de no poder pagar el alquiler y recibir la carta de desalojo para el 11 de abril. Mientras escribo tengo un nudo en la garganta.

Mi amigo está en una situación física muy delicada, ya no puede valerse por sus propios medios (¡57 años!) y ella aun devastada ha realizado muchos trámites para salir de esa situación teniendo que acompañarlo al médico (gastos en remedios, tratamientos y en taxis porque él prácticamente no puede caminar). Además, Silvia, cuando tiene algún horario disponible atiende a sus clientes y además gestionando distintos tipos de ayudas (aunque ella desearía no tener que hacerlo).

https://twitter.com/juansuraci/status/1640532184514584578 ¿Me ayudan con un RT?

Ha sido muy fuerte la jornada. Por la solidaridad recibida y xq la situación es más difícil de lo q resumí en el hilo. Haremos algunas acciones q las iré dando a conocer. Por lo pronto podemos ayudar a través de mercadopago: alias silvia.trubiano

¡GRACIAS! https://t.co/cgyRg3OF41 — Juan Esteban Suraci (@juansuraci) March 28, 2023

El Municipio de Godoy Cruz le ha entregado materiales para arreglar una parte de la casa (Acción Social) pero la mano de obra le sale 600 mil pesos para arreglar una pequeña parte de la casa, sabiendo que además deberá gastar mucho más dinero en otros materiales para cambiar el techo, arreglar paredes y poder reconectar el agua y el gas; y seguramente aparecerán más gastos como suele suceder en cualquier obra sobre todo en casas de adobe. Ellos necesitan volver a su hogar porque no encuentran otra salida, pero hoy no están dadas las condiciones. Están acorralados, él imposibilitado y ella sobrepasada atendiéndolo, trabajando, realizando trámites.

El momento es muy crítico y mi ayuda es mínima lo que me provoca más angustia. De ahí esa necesidad de gritar por auxilio.

Ayer se me ocurrió contar esta historia por mi red social de twitter dejando estas inquietudes ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podemos ayudar a esa familia? ¿Qué se hace en estos casos? ¿se abre una caja de ahorros para que quienes puedan realicen un aporte? ¿Me ayudan a pensar y a decidir?

La respuesta ha sido conmovedora desde distintos sectores ofreciendo ayuda y dando ideas. Lo que llamamos solidaridad, con todo lo que eso significa. Por eso quiero agradecer, también a las autoridades del Grupo Álvarez que ofrecieron sus medios de comunicación desinteresadamente para poder difundir esta situación.

Todo lo que podamos hacer por ellos será eternamente agradecido. Dejo su alias de mercadopago para quienes puedan tender una mano (silvia.trubiano) y su número de contacto 261-6160929.