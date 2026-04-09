El impactante eclipse solar anular que dejará a 20 ciudades argentinas en penumbras

El impactante eclipse solar que dejará a 20 ciudades argentinas en penumbras

Por Analía Martín







La Argentina se prepara para recibir un eclipse solar anular histórico el próximo 6 de febrero de 2027, transformando el cielo en un espectáculo visual inolvidable. Este fenómeno astronómico cruzará el territorio nacional de oeste a este, permitiendo que millones de personas observen el famoso anillo de fuego desde la Patagonia hasta la costa atlántica bonaerense.

Este evento se produce cuando la luna se alinea entre la Tierra y el Sol, pero al estar en su punto más alejado de nuestro planeta, no llega a cubrir el disco solar por completo. El resultado es un círculo brillante de luz que rodea la silueta oscura del satélite, un espectáculo que durará más de siete minutos en su fase máxima.

eclipse solar anular 2 Eclipse solar anular | Un evento para no dejar pasar porque el próximo será en el 2048 El recorrido de la luna por la Patagonia y la Costa Expertos de la NASA confirmaron que la franja de anularidad tendrá unos 130 kilómetros de ancho y atravesará ciudades clave como Esquel y El Bolsón. En estas localidades chubutenses, el fenómeno se verá con una nitidez absoluta gracias a la baja contaminación lumínica y la pureza del aire patagónico.

Luego, la trayectoria se desplazará hacia el este, pasando por Viedma y Las Grutas antes de llegar a la provincia de Buenos Aires. Ciudades como Bahía Blanca, Necochea y Mar del Plata también tendrán una ubicación privilegiada para disfrutar de este eclipse que no se repetirá en la región hasta el año 2048.

eclipse solar anular 1 (1) Así será el recorrido del eclipse solar anular Cómo observar el eclipse de forma segura Es fundamental que te prepares con la protección adecuada, ya que mirar directamente al sol puede causar daños irreparables en la vista. Los especialistas recomiendan usar gafas certificadas con la norma ISO 12312-2, incluso durante la fase donde la luna cubre casi el 93% del diámetro solar. El fenómeno comenzará pasadas las 10:20 de la mañana, pero el momento más esperado del "anillo de fuego" se dará cerca de las 12:35. Agendá la fecha, porque Argentina será literalmente el mejor lugar del mundo para ser testigos de este encuentro cercano entre el sol y nuestro satélite natural.

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