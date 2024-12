El conmovedor relato de una sobreviviente de Cromañón a 20 años de la tragedia.   

Hoy, 30 de diciembre se cumplen 20 años de aquella tragedia que conmocionó al país y donde los sobrevivientes y sus familias continúan pidiendo justicia por aquellos que ya no están. En este contexto, Sitio Andino dialogó con María Celeste Oyola, sobreviviente de Cromañón y militante activa de distintas causas sociales.

En medio de la tragedia, Celeste se encontraba en el sector de invitados “pero logré bajar cuando termina de cortarse la luz y comienza la ola humana de gente que queda debajo de todos aplastada”, recordó Celeste sobre aquel día.

La tragedia se desató cuando una bengala prendida por un fanático incendió el techo del lugar, cubierto por materiales inflamables. La humareda tóxica se expandió rápidamente, atrapando a cientos de personas en una sala que no estaba preparada para enfrentar una emergencia de esa magnitud.

“No tengo muchos recuerdos porque la mente bloquea para poder seguir adelante, pero si me acuerdo de que una persona intentó sacarme más de tres veces debajo de toda esa pila de gente”, contó Celeste.

“Mi vida después de Cromañón cambió un montón. Fue un giro muy fuerte hacia la adultez, hacia la impotencia de tener la muerte tan cerca, de que te duela tanto haber sobrevivido a algo”, afirmó la joven.

Aquella joven que hacen 20 años se encontraba en medio de un gran incendio, pasó por distintos momentos en su vida tras el hecho. Atravesó momentos de negación, luego vino la aceptación, la hora de organizarse y formar parte de una organización que represente sus ideales.

Hoy en día Celeste no forma parte de ninguna organización en relación a la tragedia, ya que “fue necesario darle un cierre a Cromañón para poder seguir avanzando en otros aspectos de vida”, destacó. “Soy sobreviviente de Cromañón, pero soy un montón de cosas más, y eso es lo más importante de este último tiempo, que no me defina”, afirmó.

Por otro lado, Oyola hoy forma parte de una asociación llamada Matanza Tierra Santa. El objetivo es humanizar la perspectiva ambiental en el territorio y plantar árboles en comunidad para forestar distintos espacios.

sobreviviente cromañón.jpeg “En Cromañón existió un acto de solidaridad y valentía de la juventud, que creo que todavía no pudimos dimensionar”.

“El acto de plantar árboles es un acto muy valorable, pero la manera que elegí yo de homenajear es dejar el oxígeno que me faltó a mí y a nosotros el 30 de diciembre de 2004, a las generaciones que vienen a través de esos árboles, así que creo que eso lo hago para recordar a quienes no están, para recordar a quienes quedamos y sobre todo para las generaciones que vienen, como un acto de amor por la vida”, contó Celeste.

El conmovedor mensaje de María Soledad hacia una sociedad marcada por el hecho

En medio de aquella tragedia, miles de jóvenes brindaron lo mejor de sí para ayudar a salir de ese lugar a personas que no podían hacerlo por sus propios medios. La solidaridad y la valentía de aquellos fanáticos afloró en un momento donde nadie encontraba una salida. “En Cromañón existió un acto de solidaridad y valentía de la juventud, que creo que todavía no pudimos dimensionar”, destacó.

“Yo no sé quién es que me sacó de Cromañón, entonces se trata de empezar a valorar la vida, empezar a cuidar al que tenemos al lado, empezar a volver a empatizar con el dolor ajeno. Reescribamos juntos la historia de Cromañón y abracemos la causa porque de verdad Cromañón nos pasó como historia de país y repito de nuevo, hicimos lo que pudimos, hagamos lo que hay que hacer”, finalizó Celeste.