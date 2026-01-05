El cambio crucial de la DGE para los primeros años del Primario en Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) anunció este lunes que, a partir de 2026, dejará de aplicarse la "unidad pedagógica" que unificaba el primer y segundo grado de la Primaria de la provincia de Mendoza . Con esta decisión, cada año volverá a funcionar como una unidad autónoma de aprendizaje y acreditación.

Hasta la fecha, el modelo vigente permitía que los estudiantes transitaran los dos primeros años de la escuela Primaria como un bloque continuo, sin el riesgo de repetir primer grado. Sin embargo, la nueva normativa establece que cada niño deberá alcanzar los niveles de logro esperados al cierre de cada ciclo lectivo para acceder al grado inmediato superior.

Desde la cartera conducida por Tadeo García Zalazar explicaron que el objetivo central es garantizar "aprendizajes reales y significativos".

El cambio busca acompañar de manera más precisa las trayectorias individuales. "Se trata de poner los aprendizajes en el centro; asegurar que ningún niño avance sin haber consolidado los pilares de la alfabetización en Lengua y Matemática", destacan fuentes del sector.

La medida no implica un regreso automático a la repitencia tradicional, sino que propone un sistema de intervención temprana. Las escuelas estarán obligadas a implementar estrategias de apoyo y fortalecimiento durante todo el calendario escolar para aquellos alumnos que presenten dificultades.

La resolución es clara respecto a las instancias de recuperación: si un estudiante no logra los objetivos tras el acompañamiento anual, deberá asistir a períodos de intensificación de saberes en los meses de diciembre, febrero y marzo.

Solo si después de estas instancias los conocimientos no son consolidados, el alumno no promocionará al siguiente año.

El rol clave del Nivel Inicial

Para las autoridades, este cambio es posible gracias al fortalecimiento del Nivel Inicial en los últimos años. La expansión de la cobertura en salas de 3 años y la unificación de criterios de alfabetización temprana en los jardines de la provincia permiten que los estudiantes inicien la primaria con una base pedagógica más sólida que en décadas anteriores.

Con esta reforma, Mendoza busca blindar el tramo estratégico de la educación básica, asegurando que el ingreso al nivel secundario se realice con las herramientas necesarias para evitar la deserción y garantizar el crecimiento personal y social de los estudiantes.