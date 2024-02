El Back de la Fiesta de la Vendimia 2024: conocé a la reina de San Martín

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " EL BACK DE VENDIMIA | SAN MARTÍN Te presentamos a Candela Díaz Magistretti (@candeladiazm) Reina de Martin 2024 La flamante soberana representó a Ciudad y fue coronada el 10 de febrero en el predio del museo Las Bóvedas ante casi 10 mil personas. Ganó con 26 votos. Candela tiene 24 años, es médica, su signo es capricornio, es fan de Morat y de la serie The Vampire Diaries Su proyecto se llama 'Enlace Vitivinícola', que consiste en ser un nexo entre los productores y trabajadores para conseguir trabajo. Es a través de un sitio web y cuenta con capacitaciones de INTA y entrega de aptos psicofísicos ¿Cómo le fue en la challenge de #ElBack? No te pierdas el video Gracias por acompañarnos @tramasica.arteymagia @citybusmza @rioaventuraok @knauer_ropacomoda @laflorita.ok @elhornitomendoza Atentos a nuestras redes que pronto vas a poder participar para ganarte tooodos los premios que se llevan las Reinas @erikagarcialoc @luvicencio @miguebartoluce @maurivasca #Vendimia2024 #vendimia #sanmartin #mendoza #reel #video #instagram #candeladiaz #challenge"

