El abogado Carlos Alberto Parma fue distinguido en la Legislatura

Además, Víctor Sosa, ex presidente de la Federación Mendocina de Colegios de Abogados de la Región de cuyo de la FACA.; Roberto Uliarte, ex Camarista penal y la senadora Adriana Cano.

El doctor Parma es oriundo de la provincia de Buenos Aires, pero cursó sus estudios primarios y secundarios en la Escuela Don Bosco de la Ciudad de Mendoza. Se graduó como abogado en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1978.

"Su trayectoria nacional e internacional, y su formación académica lo hacen merecedor de este reconocimiento que hoy la Honorable Cámara de Senadores ha resuelto por unanimidad, rindiéndole de este modo homenaje a su incansable labor", destaca el reconocimiento.

Carlos Parma distincion.jpeg Carlos Alberto Parma es un reconocido abogado, tanto a nivel nacional como internacional, y recibió un reconocimiento de la Legislatura de Mendoza.

“Hoy nos convoca en esta Cámara de Senadores distinguir a un gran amigo, un gran ser humano, un gran abogado, docente, juez, escritor y tantos otros atributos que le caben a nuestro querido doctor Charly Parma. Su trayectoria y cualidades lo hacen merecedor de este homenaje", destacó la senadora Derrache.

Por su parte, Gulé destacó: “Qué difícil y qué sencillo nos resulta hablar de nuestro entrañable amigo, lo primero que viene a mi mente son sus primeros pasos en la magistratura como juez. A los meses de su ingreso comenzó con una profunda intención de escribir. Desde allí su ininterrumpida obra atravesó múltiples temáticas del Derecho Penal. Pero yo quiero destacar al ser humano, este es un reconocimiento a su persona en toda su dimensión. Charly es un ser humano y deportista incansable, es un amigo…es un hombre completo”.

Tras recibir la distinción de manos de Abed, y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Carlos Parma agradeció inmensamente todos los homenajes y palabras, dedicó este reconocimiento a su hermano Norberto, recientemente fallecido.

“Soy muy respetuoso de las Instituciones, por eso me da un poco de pudor, porque el Vicegobernador, ministros de la Corte, jueces y amigos estén hoy aquí presentes. Muchos de estos amigos han sido maestros, que me han ayudado a transitar el Poder Judicial que es difícil, me ha resultado mucho más difícil de lo que pensé. Estoy muy sorprendido porque me acompañan amigos de la escuela primera y secundaria, que también han sido mis modelos. Amigos de la colimba, es muy fuerte que hayan venido, pero lo más significativo es que esté mi esposa, mis hijos, mis nietos, yernos… Esto es muy importante para mí”, destacó.