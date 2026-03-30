Dos amigos, un problema y una empresa que ordena la construcción: la historia detrás de Tienda Bilder

Construir una casa, refaccionar un baño o encarar una obra suele empezar con una ilusión y rápidamente convertirse en un laberinto de presupuestos, precios y decisiones difíciles. Esa experiencia personal fue el punto de partida de esta historia de vida emprendedora que se contó en Visión Empresa , el espacio de Andino Streaming dedicado a proyectos que nacen para resolver problemas reales.

La idea no surgió de un plan de negocios, sino de una necesidad concreta y compartida. La sensación era clara: no faltaban materiales, faltaba orden. Ese diagnóstico fue el motor para crear una herramienta que conectara la oferta con la demanda y simplificara un proceso que, para muchas personas, suele ser complejo y desgastante.

“ Hay que empezar a vincular la oferta con la demanda de materiales de construcción porque realmente no existe, está totalmente desordenada ”, resume Pablo Catalani.

Treinta años de amistad y un proyecto que finalmente se hizo realidad

Antes de ser socios, Pablo Catalani y Pablo Bicego fueron compañeros de facultad. Después, amigos. Y durante muchos años, cómplices de ideas que nunca llegaron a concretarse. Hasta ahora. “Siempre tuvimos la fantasía de hacer algo juntos, pero eran proyectos inconclusos. Bilder fue el primero que se hizo realidad”, cuentan.

La relación entre ellos no es solo profesional. Sus familias son amigas, comparten historia y confianza. Y justamente por eso, sabían que emprender juntos no era una decisión menor. Porque cuando se mezcla amistad y negocio, el riesgo existe. “Puede ser que a lo mejor el proyecto dinamite una relación”, reconocen con sinceridad. Pero también saben que hay una condición indispensable para que funcione: conocerse de verdad. “No lo hagas si no tenés bien claro cuáles son los defectos y las virtudes de tu compañero emprendedor”, aconsejan.

699ede6d-74c3-4a7f-8f86-d732345d501d Pablo Catalani: más de 25 años gestionando marcas para la industria de la construcción. Cofundador y coordinador de Red Edificar Mendoza.

La idea que nació en pandemia y se convirtió en una empresa

Como muchos proyectos, todo empezó en un momento inesperado: el encierro de la pandemia. Sin reuniones, sin viajes, sin rutina. Solo conversaciones largas y una pregunta dando vueltas. ¿Qué se puede hacer distinto?

“La idea nace en el sillón de mi casa, en plena pandemia, hablando del trabajo y de la familia”, recuerda Catalani. Lo que al principio era una charla informal fue tomando forma. Primero como una intuición. Después como un proyecto. Y finalmente como una empresa.

El desafío era enorme: crear una plataforma capaz de ordenar miles de productos de construcción que hoy están dispersos en distintos proveedores. Y el primer obstáculo fue técnico.

“Cuando vimos que teníamos que catalogar 15.000 productos, fue un momento crítico. Me acuerdo de estar toda la noche tratando de entender cómo lo íbamos a hacer”, cuentan. La solución llegó con tecnología. Y también con paciencia.

b258fa2f-8ab7-4de6-bdae-0d60ce94386d Pablo Bicego: especialista en el desarrollo de estrategias de branding. Coordinó diferentes proyectos vinculados con la tecnología y el impacto social.

Qué es Tienda Bilder y por qué cambia la forma de comprar materiales

Tienda Bilder es, técnicamente, un marketplace. Pero su objetivo va más allá de vender. Busca simplificar. La diferencia es simple: mientras un e-commerce ofrece productos de una sola empresa, un marketplace reúne a muchas en un mismo lugar.

En otras palabras, permite encontrar todo en un solo sitio. “Es una plataforma donde vos entrás y encontrás todo lo que necesitás en un solo lugar”, explican. Desde cemento hasta grifería. Desde iluminación hasta muebles. Desde materiales básicos hasta sistemas constructivos modernos. Hoy, la plataforma reúne miles de productos y continúa creciendo.

Pero el verdadero valor, dicen, está en resolver un problema concreto. “El camino de la construcción es verdaderamente difícil. Ese es el punto de dolor que nosotros resolvemos”, aseguran.

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La transformación digital de un sector que todavía está en proceso

Uno de los datos que más sorprende es que muchas empresas del sector todavía no tenían presencia digital. No por falta de interés. Sino por falta de adaptación. La construcción es, históricamente, una industria tradicional. Y el cambio tecnológico está llegando ahora.

“El sector de la construcción es uno de los más atrasados tecnológicamente”, explican. Sin embargo, el escenario está cambiando. Y las nuevas generaciones empresarias lo entienden.

Hoy, la clave es la omnicanalidad. Estar en todos lados. “Tu producto tiene que estar en el local, en el e-commerce, en WhatsApp y en los marketplaces”, sostienen. Porque el consumidor ya cambió. Y el mercado también.

Emprender con amigos: confianza, riesgo y decisiones compartidas

La pregunta aparece siempre: ¿Es buena idea emprender con un amigo? La respuesta no es simple. Tiene ventajas claras. Y riesgos reales. La principal fortaleza es la confianza. “La confianza es fundamental en cualquier emprendimiento de la vida”, dicen. Pero también hay una regla básica. No romantizar el vínculo. Entender los roles. Respetar las diferencias. Y saber para qué se está trabajando.

En su caso, el proyecto no es solo un negocio. Es una apuesta a largo plazo. “Bilder para nosotros es un proyecto de vida”, afirman.

Lo que esperan que pase en el futuro

Cuando imaginan el futuro, no hablan de números ni de expansión internacional. Hablan de algo mucho más simple. Que la herramienta funcione. Que resuelva problemas. Que facilite decisiones. “Nos gustaría que la gente diga: qué bueno que esto me resolvió algo”, explican. Y hay una imagen que resume todo. Una escena concreta. Una meta visual. “Yo tengo una foto en la cabeza: una camionetita de Bilder en la puerta de una casa”, cuenta Bicego. Ese es el objetivo. Que el proyecto llegue. Que el servicio funcione. Y que la experiencia sea útil.

0969d9b5-ceb5-4271-831c-9a4ea6133855 Pablo Catalani y Pablo Bicego, junto a Erika García en un nuevo episodio de "Visión Empresa"

Una solución que nació de una necesidad real

Tienda Bilder no surgió de una moda tecnológica. Ni de una tendencia. Surgió de una necesidad. De un problema cotidiano. Y de una conversación entre amigos. Hoy, esa idea se transformó en una plataforma que busca ordenar un sector complejo y acompañar a quienes construyen, refaccionan o invierten en su casa. Porque, al final, el negocio no está en vender materiales. Está en facilitar decisiones. Y en hacer que construir sea un poco menos complicado.