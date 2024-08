Día de San Cayetano en Mendoza: qué le pidieron los fieles al santo del pan y el trabajo

Este escenario no es ajeno a los creyentes que asistieron este miércoles a la Parroq uia de San Cayetano ubicada en el Barrio Bancario de Godoy Cruz. Los presentes pidieron trabajo no solo para su familia y amigos, sino también para sus vecinos y toda la comunidad afectada por la crisis.

Cuáles fueron los pedidos de los mendocinos a San Cayetano

Jesús llegó a primera hora de la mañana para vender espigas y velas amarillas, las indicadas para atraer abundancia, dinero, trabajo, prosperidad y bienes materiales. Desde la esquina de Anatole France y Chacabuco, el joven anunciaba que ofrecía las estampitas del Santo "a voluntad".

"Estamos de tempranito, desde las 8 hasta las 10 u 11 de la noche. O hasta que termine todo", comentó en diálogo con Sitio Andino. Según contó, mientras sostenía dos velas en la mano, él está ahí "para darle a la gente y que ellos se las prendan a San Cayetano, que les de salud y trabajo".

Día de San Cayetano, santo patrono, trabajo.jpg Foto: Yemel Fil

"Todavía no entro a pedir, pero cuando lo haga voy a pedir la bendición", comentó, y agregó que pedirá bienestar y salud para toda su familia.

Los principales pedidos que se le hacen al patrono de los gestores administrativos es por el pan y el trabajo. En una coyuntura económica donde el desempleo y la pobreza aumentan, la oración a San Cayetano es una de las más recitadas.

"He estado buscando trabajo y está difícil", siguió Jesús. "En este momento está complicado y bueno, justamente ahora salió esto, así que venimos a probar suerte", completó.

Inés, la vecina que desde hace 14 años regala estampitas a los devotos

Con el mismo propósito que Jesús, que la gente pueda acceder a una estampitas del santo para pedir por trabajo, Inés registra asistencia perfecta desde hace al menos 14 años en la Parroquia de Godoy Cruz.

Día de San Cayetano, santo patrono, trabajo.jpg Foto: Yemel Fil

"Estoy desde muy temprano y hace muchísimos años que vengo. Primero empecé con 100 estampitas para repartir, pero no es una promesa, son para regalar. Ahora vamos por las 3.000", relata a este medio.

Según contó, sus estampitas -las cuales algunas incluyen un pan para dejar al santo como manda la costumbre- no solo se quedan en la Parroquia del Barrio Bancario, sino que también son enviadas a una capilla en Tunuyán y a Ranquil del norte, en Malargüe.

"En esos parajes la gente espera las estampitas. Yo lo que quiero es que en cada hogar hay una para que no nos falte el pan. Que no falte nada, y que haya trabajo. Este año más que nada damos gracias y que San Cayetano los bendiga con trabajo a todos", añadió.

Asimismo, Inés contó que, debido a la crisis, muchas de sus estampitas artesanales debieron ser fotocopiadas porque "sale bastante cara cada una". "La harina -para el pan- y los ganchitos, son lo más económico. Lo demás sale mucho más caro. Pero también le doy gracias a mucha gente que te recibe estampitas y te dice, yo colaboro para el año que viene", siguió. En este sentido, la devota contó que ella no pide ayuda a los vecinos, pero a partir de su acción se generó "una unión" con los vecinos.

"Algunos dejan una colaboración, lo que sale de su corazón porque ellos dicen que es para otras personas, pero saben que las regalo", asegura.

Día de San Cayetano, santo patrono, trabajo.jpg Foto: Yemel Fil

Asimismo, recordó que, tras varios años de presentarse cada 7 de agosto en Anatole France, tiene muchísimas anécdotas de religiosos que le contaron su fuerte conexión con el santo. "Una vez una señora me pide una estampita, y el pan que trae cada una es chiquito entonces me dice: 'No, dame uno con un pan más grande porque son tantos los problemas que tengo'. Ella lloraba, las lágrimas le corrían por la mejilla, y vos ¿qué le decís? Esto es creer en él y pedirle y no bajar los brazos, no deprimirse. Sé que la situación que estamos pasando es muy difícil, pero bueno...", relató.

Peregrinaron desde Guaymallén a Godoy Cruz para pedirle a San Cayetano

Viviana y Maria Elena viven en Guaymallén, pero desde muy temprano dejaron el calor de su hogar en una madrugada fría y nublada para peregrinar, por dos horas y media, para agradecerle a San Cayetano.

"Venimos sobre todo a agradecer por el pan, trabajo, salud y siempre pedimos por alguien que no tenga trabajo", contaron. Asimismo, también detallaron que piden "por tanta gente que no tiene trabajo" y por "alguien en especial".

Día de San Cayetano, santo patrono, trabajo.jpg Foto: Yemel Fil

"Siempre hay una intención. Hay mucha gente con necesidades tremendas. Por eso uno viene, sobre todo a agradecer los que tenemos trabajo, techo y comida".

Las amigas acuden todos los años a Godoy Cruz a rezar, siempre caminando desde cercanías de Rodeo de la Cruz, Guaymallén. "Al santito del pan mi papá le prendía velitas desde que yo era muy chica. Es el santito que intercede por trabajo y pan que es lo mas importante, vital ahora", completaron sobre su devoción.

También te puede interesar: Día de San Cayetano: con misas y actividades, se celebra al santo del trabajo