Día Mundial del Mono: por qué se celebra hoy, 14 de diciembre

Desde el año 2003, cada 14 de diciembre se celebra el Día Mundial del Mono. Si bien esta fecha no tiene un origen particular, su popularidad de debe a unos estudiantes de la Universidad de Michigan, que tomaron la fecha y la convirtieron en todo un evento artístico con exposiciones de esculturas, pinturas y hasta fiestas temáticas en honor a todos los seres simiescos, no solo los monos.