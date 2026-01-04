Día Mundial del Braille: por qué se celebra hoy, 4 de enero

Cada 4 de enero se conmemora el Día Mundial del Braille. Esta efeméride, que coincide con el nacimiento de una figura destacada, resalta la relevancia de la lectura táctil y la inclusión. En esta nota te contamos todo lo que debés saber.

Por qué hoy, 4 de enero, se celebra el Día Mundial del Braille El braille es un sistema de escritura en relieve diseñado para representar letras, números, signos de puntuación, símbolos matemáticos, científicos e incluso música.

Según información de la página diainternacionalde, la fecha elegida para conmemorar su existencia, el 4 de enero, coincide con el nacimiento de su creador, Louis Braille, en 1809 en Francia. Durante su niñez, Braille perdió la vista a causa de un accidente mientras jugaba en el taller de su padre. Inspirado en un sistema previo desarrollado por el militar Charles Barbier de la Serre, Braille perfeccionó la escritura táctil, primero con una matriz de ocho puntos y luego con seis.

Hoy, la conmemoración del Día Mundial del Braille busca resaltar su relevancia como herramienta de comunicación, fundamental para garantizar los derechos y la inclusión plena de las personas ciegas o con discapacidad visual.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 4 de enero, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

