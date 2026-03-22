Día Mundial del Agua: por qué se celebra hoy, 22 de marzo

Por Sitio Andino Sociedad







Cada 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, una fecha para reflexionar sobre el valor del agua en nuestra vida diaria, fomentar hábitos de consumo responsable, impulsar la innovación en su aprovechamiento y reconocer su papel en la biodiversidad.

agua (2) El Día Mundial del Agua busca promover su uso responsable Por qué hoy, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua El Día Mundial del Agua fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1992, en el marco de la histórica Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro. A partir de ese encuentro surgió la iniciativa, convirtiéndose ese mismo año en la primera celebración oficial de esta fecha a nivel global.

Con esta efeméride, se busca poner el foco en la necesidad urgente de adoptar medidas concretas frente a la crisis hídrica, con el objetivo de avanzar en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento para todas las personas antes de 2030.

Además, la jornada invita a gobiernos, organizaciones y comunidades a promover prácticas de gestión sostenible del agua y a proteger recursos clave como los glaciares, fundamentales tanto por el agua dulce que aportan como por su rol en el equilibrio ambiental y el bienestar de la población mundial.

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