Día del Cantor Cuyano: origen e historia de este 19 de agosto

Mariano Cacace Día del Cantor Cuyano: homenaje al folclorista sanrafelino Mariano Ernesto Cacace Ministerio de Cultura y Turismo Día del Cantor Cuyano: origen e historia de este 19 de agosto Según información oficial, el Día del Cantor Cuyano fue instituido por la Legislatura de la Provincia de Mendoza en agosto de 2016, mediante la Ley N.º 8900.

La fecha fue elegida en conmemoración del natalicio del folclorista sanrafelino Mariano Ernesto Cacace, reconocido como símbolo y destacado referente nacional de la música y cultura cuyana durante los últimos 30 años, cuya trayectoria trascendió las fronteras del país.

El espíritu de esta ley busca honrar a todos los cantores de la cuyanía: a los grandes maestros que nos precedieron, a quienes hoy mantienen viva la tradición y a las nuevas voces que seguirán construyendo nuestra identidad cultural. / DGE

