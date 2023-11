Desde hoy aumenta el valor de las consultas médicas: de cuánto es el copago

Este parámetro rige "en todo el país por igual", explicó Lodovico Palma en diálogo con Radio Andina (90.1) y aclaró que "refiere unicamente al valor de la consulta médica, no de otras prestaciones".

"Es un monto ético, es un piso de lo que consideramos un honorario digno y adecuado a la economía actual", sostuvo. Además, explicó que el incremento se decidió "de acuerdo a la inflación actual" y advirtió que se aplciará una "actualización todos los meses de acuerdo al índice de inflación oficial".

"Lo que se valora es la hora médica. Se tiene que dividir en la cantidad de personas que se atienden en una hora", agregó Lodovico Palma.

Lo que se recomienda es que los pacientes pidan al médico la factura para luego reclamar el reintegro en su obra social o prepaga.

En tanto, el presidente de la Federación Médica de Mendoza, dio un panorama de la crisis que atraviesa el sector: "El Estado está ausente, no hay política de salud clara. No se toman las medidas adecuadas. El sistema es muy heterogéneo, está muy fragmentado, no hay una adecuada distribución del gasto en salud. Carecemos de una políticas de salud consensuada entre todos los actores", concluyó.