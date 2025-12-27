Demoras masivas en Aeroparque: más de 70 vuelos afectados y complicaciones para Mendoza

En el Aeroparque Jorge Newbery se demoraron más de 70 vuelos de forma simultánea este sábado, por el desprendimiento de asfalto en un sector de la pista. Fuentes aeroportuarias señalaron que el problema tuvo origen en obras realizadas días atrás ; la combinación de una fuerte tormenta y las altas temperaturas provocó nuevos desprendimientos que complicaron las operaciones y afectaron a cientos de pasajeros durante casi tres horas .

Más allá de las demoras, varios vuelos debieron desviarse a otros aeropuertos . El cierre temporal de la pista también tuvo repercusiones en "El Plumerillo" de Mendoza : un vuelo de Flybondi a Aeroparque previsto para las 15.25 fue cancelado y otros dos programados con destino a la provincia sufrieron fuertes retrasos.

Más de 50 vuelos se demoraron y otros 12 fueron desviados desde el Aeroparque Jorge Newbery, luego de que la pista de despegue debiera cerrarse a partir de las 14 por tareas de mantenimiento en un sector lindante con la cabecer a. Si bien esos trabajos estaban programados para resolver el desprendimiento, no pudieron completarse a tiempo y se extendieron hasta las 17 .

El origen del problema se atribuye a intervenciones previas sobre la superficie de la pista . Así, tras una reciente tormenta y la ola de calor registrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aceleraron el deterioro del asfalto , generando nuevos desprendimientos que debieron ser removidos y que obligaron a suspender temporalmente las operaciones aéreas.

La parte afectada corresponde a un sector aledaño a la cabecera 31, en la zona sur del Aeroparque, por lo que no se trató de la pista principal en su totalidad. Aunque los trabajos finalizaron alrededor de las 17 y se reanudaron despegues y aterrizajes, es probable que las demoras se prolonguen por los vuelos que quedaron en tierra y por los aparatos que debieron ser desviados a Ezeiza.

Por su parte, las autoridades aeronáuticas y el personal de mantenimiento analizan la posibilidad de reabrir completamente las operaciones solo después de realizar tareas de consolidación en la zona afectada.

Cómo afectó a Mendoza

El cierre temporal del Aeroparque tuvo impacto directo en la conectividad con la provincia de Mendoza. Un vuelo programado para las 15.25 fue cancelado al iniciarse las tareas de mantenimiento; además, se registraron dos vuelos con destino a Mendoza que estaban previstos para las 18 y las 21.30 y finalmente fueron reprogramados para las 22.24 y 22.12, respectivamente.

Fuente: NA.