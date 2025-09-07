De qué se trata el eclipse de la "Luna de Sangre" y cuándo podrá verse

El increíble fenómeno astronómico teñirá a la luna de un intenso color rojo.

Un eclipse total de Luna , popularmente llamado Luna de Sangre , se producirá este domingo y se podrá visualizar en distintas regiones del mundo. Este fenómeno, ofrecerá un espectáculo astronómico que oscurecerá el satélite y lo teñirá de un intenso color rojizo .

Según informó la NASA , el fenómeno se producirá entre las 14:30 y las 15:52 (hora de Argentina). Durante ese lapso, la Luna se sumergirá por completo en la sombra de la Tierra, oscureciéndose y adoptando un color rojizo intenso debido a la dispersión de la luz en la atmósfera terrestre.

El eclipse será visible en su totalidad desde el este de África, Asia y Australia , mientras que en Europa y partes de Oceanía podrá observarse de manera parcial.

En tanto, el continente americano no tendrá visibilidad del evento. La agencia espacial estadounidense recomienda buscar un lugar con horizonte despejado y condiciones de cielo claras para disfrutarlo.

Si bien puede observarse a simple vista, la experiencia se enriquece al contemplarlo con binoculares o telescopios.

Tipos de eclipses lunares

Los eclipses lunares se clasifican en tres tipos:

Penumbral : ocurre cuando la Luna atraviesa la penumbra de la Tierra. Es sutil y muchas veces pasa desapercibido.

: ocurre cuando la Luna de la Tierra. Es sutil y muchas veces pasa desapercibido. Parcial : la Luna se introduce en la umbra terrestre, pero solo una parte de su superficie se oscurece .

: la Luna se introduce en la umbra terrestre, pero solo una parte de su superficie . Total: la Luna queda completamente cubierta por la sombra de la Tierra y adquiere el característico tono rojizo, fenómeno que le da el nombre de Luna de Sangre o Luna Roja.

luna roja, eclipse lunar.png

Duración del fenómeno

El eclipse lunar puede prolongarse entre 30 minutos y 6 horas, dependiendo del lugar de observación. En su fase total, aquella en la que la sombra terrestre cubre por completo la Luna, puede durar hasta 107 minutos.

El evento de este domingo promete ser uno de los más espectaculares del año para los aficionados a la astronomía y para todos aquellos que disfrutan de los fenómenos celestes.